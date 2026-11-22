Un paso en falso dio Huracán de Goya en el inicio de la final de la Región Litoral Norte del torneo Regional Federal Amateur. En Herradura, Formosa, el elenco celeste perdió frente a Municipal de Laishí, 4 a 1 y ahora tendrá que revertir ese resultado el próximo fin de semana cuando se juegue la revancha en Goya.

En 7 minutos, el equipo goyano ya perdía 2 a 0 y el encuentro se le hizo cuesta arriba. Después, con 10 jugadores por bando, emparejó el trámite pero no tuvo contundencia, además aparecieron los palos y el arquero Brunelli para evitar la caída de su arco.

En el complemento, cambió el trámite. El elenco celeste se adueñó del partido pero le costó llegar al arco rival, aunque logró descontar sobre el final. Sin embargo, en tiempo de descuento, en la única llegada del local, apareció el cuarto gol formoseño que le da tranquilidad para la revancha.

El primer gol en el estadio municipal Evita llegó a los 2 minutos del primer tiempo por intermedio de Ulises Quiroz. A los 7, Javier Weimann estableció el 2 a 0, mientras que a los 48, Luis Romero puso el 3 a 0.

En la parte final de la segunda etapa llegó el descuento de Huracán. A los 37, Walter Torrez marcó el único tanto goyano que le permitió achicar la diferencia pensando en la revancha. Sin embargo, a los 47, nuevamente Romero, que apareció solo para cabecear dentro del área, estableció el 4 a 1.

A los 17 minutos del primer tiempo, el árbitro chaqueño Carlos Verón decidió expulsar por agresión mutua a Federico Ocampo de Municipal y Cristian Zone de Huracán. En tanto que a los 7 del complemento, F. Echeverría del elenco local vio la tarjeta roja, y a los 47 se fue expulsado Nilba de Huracán.

La revancha se jugará el próximo fin de semana en el estadio "Ramón Cacique Oviedo" de Goya.



