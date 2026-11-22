El receso de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2027 encuentra a los equipos correntinos entre los últimos cuatro lugares, con producciones similares aunque diferentes sensaciones.



San Martín aparece en el 15º lugar con 3 triunfos y 7 derrotas, el mismo registro que Ferro Carril Oeste pero le gana en el desempate entre sí, mientras que Regatas está 17º (2 victorias y 6 caídas), en zona de Permanencia.



El Rojinegro tuvo un arranque para el olvido, perdió los primeros siete partidos disputados pero después, con la llegada de Diego Vadell y el interno Luke Anderson, logró sumar tres triunfos seguidos, incluido el festejo frente al poderoso Quimsa de Santiago del Estero.



El andar del Fantasma es muy irregular. Ganó en el debut, luego perdió cuatro partidos, consiguió un triunfo como visitante y volvió a perder dos juegos seguidos.



Ese rendimiento, lo pone en zona de Permanencia (debería jugar la eliminatoria con San Lorenzo) cuando todavía queda mucho por jugar.



Para intentar levantar el nivel, realizó el cambio de un extranjero. Se fue Keith Stone y llegó Dayon Griffin.

Un mes clave



El mes de diciembre será importante para los dos equipos correntinos que despedirán el año con una nueva versión del clásico.



San Martín disputará sus cuatro partidos en el Fortín donde espera contar con el regreso del base Gastón García (se recupera de una lesión).



Mientras que Regatas (¿sumará una ficha a su plantel?) jugará tres partidos como local. Viajará hasta Oberá y luego visitará a San Martín.



El lunes 7 de diciembre, Atenas, con el correntino Juan Pablo Arengo en su plantilla, será el rival de San Martín y el miércoles 9 enfrentará a Regatas.



Luego será el turno de la presentación de Independiente de Oliva en Corrientes. El miércoles 16 jugará contra San Martín y 48 horas más tarde lo hará frente a Regatas.



Después llegará La Unión de Formosa para jugar el domingo 20 contra Regatas y el martes 22 frente a San Martín.



Regatas saldrá a la ruta para visitar el domingo 27 a Oberá Tenis Club, mientras que el martes 29 será el gran cierre del año con el clásico ante San Martín, en esta oportunidad en condición de visitante.



Será un mes especial para los dos equipos que necesitan afirmar su remontada, en el caso de San Martín, y encontrar el rumbo, en la situación de Regatas.

Enero particular



El primer mes del nuevo año será con una agenda particular tanto para Regatas como para San Martín. El Fantasma apenas jugará 3 partidos (2 como visitante) y el Rojinegro afrontará 5 cotejos (4 fuera de Corrientes).



El único equipo que visitará el Fortín será Ferro Carril Oeste. El 28 de enero jugará contra Regatas y el 30 lo hará frente a San Martín.



Previamente, los dos equipos de la capital provincial saldrán a la ruta.



La agenda de Regatas en el 2027 comenzará recién el 20 de enero para visitar a Platense, en tanto que el 22 será el turno de viajar hasta Comodoro Rivadavia para jugar contra Gimnasia.



La actividad de San Martín en el nuevo año dará inicio el 10 de enero para visitar a Platense y el 12 hará lo propio frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia.



Luego, el 23 se medirá como visitante frente a Oberá Tenis Club y el 26 jugará en Formosa contra La Unión.



