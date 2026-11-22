River pudo sobreponerse a la inquietud y el nerviosismo que reinaba en el ambiente y, aunque no estuvo exento de sufrimiento, jugó un buen partido ante Lanús, para ganarle por 3-1 y meterse en cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

En un encuentro disputado en el estadio Monumental, Thiago Almada abrió y sentenció el resultado con un doblete, en 14 minutos del primer tiempo y 43 del segundo, mientras que Ramiro Carrera había igualado de forma parcial a los 31 del primer tiempo y Tobías Andrada había vuelto a poner en ventaja al local, en 23 del complemento.

La victoria le dio la clasificación a cuartos de final al equipo de Leonardo Ponzio, que esperará rival por Instituto o Huracán, y cerró el año deportivo de Lanús, con clasificación asegurada a la próxima Copa Sudamericana y la obtención de la Recopa Sudamericana, levantada en el mes de febrero.

El local protagonizó los primeros minutos de la primera etapa, con tenencia de la pelota y algunas situaciones de peligro, aunque el “Granate” comenzó a crecer a partir de jugadas puntuales que se dieron promediando el primer tiempo, que le permitieron cerrar con una mejor imagen.

River tuvo la primera llegada del partido cuando iban siete minutos del primer tiempo, con un tiro libre al segundo palo que Giovanni González pudo bajar al área para la aparición de Nicolás Otamendi, que se llevó la pelota por delante y no pudo empujarla al gol.

El “Millonario” abrió el marcador a los 14 minutos y de penal, sancionado tras una grave patada de Carlos Izquierdoz en la cabeza de Otamendi, con un tiro fuerte y bajo de Thiago Almada.

A los 21 minutos, un centro flotado al segundo palo de Marcos Acuña fue peinado y parecía perderse hasta que llegó al área Tobías Andrada, con un frentazo que buscaba el poste izquierdo del arquero Nahuel Losada pero pegó en su compañero Ángel Correa, antes de perderse por el fondo.

Lanús tuvo su primer acercamiento a los 28 minutos, con una subida por izquierda y pase al medio para Allan Wlk, que recibió libre ante una defensa desacoplada pero no pudo superar al arquero Santiago Beltrán, que achicó de forma efectiva y le puso el cuerpo al remate.

Solo tres minutos después, Eduardo Salvio pisó el área por derecha y metió un centro buscapié para el derechazo potente de Ramiro Carrera, que Beltrán alcanzó a desviar, pero no le logró sacar destino de gol.

En 36 minutos, Marcelino Moreno interceptó un pase en salida del juvenil Santiago Espíndola y encabezó un contraataque 2 vs 2, aunque su derechazo bajo fue bloqueado y enviado al córner por el defensor Lautaro Rivero.

En un segundo tiempo que tuvo momentos de ida y vuelta, el “Millonario” fue superior, aunque le costó plasmarlo en el marcador.

El primer acercamiento del complemento fue del local, a los cuatro minutos, con una pelota alta que habilitó el desborde y centro atrás de Giovanni González, que Tomás Galván no alcanzó a empujar al gol.

Seis minutos más tarde, Galván recibió sobre el borde del área grande, encontró un espacio con una gambeta corta y sacó un derechazo alto, que Losada alcanzó a manotear por encima del travesaño.

A los 12 minutos, y luego de un remate de Carrera que salió alto, Galván filtró para poner mano a mano a Lucas Beltrán, que impactó su tiro cruzado en la pierna derecha del arquero rival, ante el rugido cada vez más fuerte del público local.

En 23 minutos, un excelente tiro libre de Thiago Almada pegó en el costado izquierdo del travesaño de Losada y le quedó a Tobías Andrada, quien pudo definir al poste contrario y marcar el 2-1.

Cinco minutos más tarde, una pelota larga habilitó a Sebastián Driussi por izquierda y obligó a Nahuel Losada a salir a achicar a 40 metros de su arco: el delantero eludió al guardameta y otros dos rivales saliendo hacia la pierna derecha y remató como pudo, con un disparo bajo que salió débil y se fue abriendo, hasta irse apenas ancho.

Cuando iban 38 minutos, el lateral Sasha Marcich colgó un centro al segundo palo para el extremo Matías Sepúlveda, que puso el borde interno del pie izquierdo para buscar el poste derecho de Beltrán, aunque no le dio potencia a su tiro, que Rivero pudo rechazar sobre la línea de gol.

A los 43 minutos del segundo tiempo, con la visita completamente lanzada al ataque, River pudo liquidar el partido de contra. Tobías Andrada trasladó desde un área hacia la otra a pesar del cansancio y cruzó para que llegué Almada, que definió con la zurda para sentenciar una disputa que comenzó con inquietud y nerviosismo durante la tarde, pero fue cerrada con la alegría de todo el Monumental, una vez caída la noche.