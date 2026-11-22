Se completó este domingo la quinta fecha, segunda etapa, del torneo Oficial de Primera División A y hay un nuevo puntero. Mandiyú le ganó a Cambá Cuá 2 a 0 y, sumando al empate de Sportivo, pegó el salto a la primera ubicación.

Con goles de Juan Romero y Francisco Gauto, Mandiyú superó a Cambá Cuá que llegó a esta jornada como uno de los líderes del certamen. Por su parte, Sportivo, que también estaba como puntero, empató con Deportivo Empedrado sin abrir el marcador.

Por su parte, Lipton goleó a Yaguareté 4 a 0 y se afirma en zona de clasificación, mientras que Doctor Montaña superó a Sacachispas 2 a 0 y prácticamente se aseguró la permanencia en la categoría.

La fecha había comenzado el pasado fin de semana con estos resultados: Talleres 3 - Huracán 1, Mburucuyá 2 - Independiente 2, Curupay 1 - Ferroviario 0 y Libertad 0 - Boca Unidos 3.

Cumplidas 19 fechas, la tabla de posiciones quedó de esta manera: Mandiyú 38 puntos, Sportivo 37, Cambá Cuá y Empedrado 36, Lipton 33, Boca Unidos 31, Independiente, Ferroviario y Mburucuyá 30, Sacachispas 29, Huracán 28, Doctor Montaña 21, Curupay 15, Talleres 14, Yaguareté 12 y Libertad 2.

Lo que viene



La sexta fecha, segunda etapa, se jugará este miércoles 25 con este destalle:



Cancha de Huracán: 17.00 Mandiyú vs. Curupay.



Cancha de Rivadavia: 17.00 Sacachispas vs. Boca Unidos y 19.00 Cambá Cuá vs. Talleres.



Cancha de Sportivo: 17.00 Sportivo vs. Libertad y 19.00 Empedrado vs. Yaguareté.



Cancha de Lipton: 17.00 Lipton vs. Doctor Montaña y 19.00 Independiente vs. Huracán.



Cancha de Ferroviario: 17.00 Ferroviario vs. Mburucuyá.