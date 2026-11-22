Boca se quedó con la Copa Sudamericana al imponerse por 2-0 a Atlético Mineiro y el título benefició a otros equipos del fútbol argentino en la búsqueda de asegurarse un lugar en las copas internacionales 2027. Platense e Independiente Rivadavia jugarán la Libertadores, mientras que Estudiantes como mínimo se aseguró la Sudamericana del año que viene.

Platense es uno de los que estaba a la expectativa de esta final, ya que un título de Boca le iba a asegurar disputar otra vez la Copa Libertadores (este año cayó en cuartos de final con Fluminense) por el cupo de Copa Argentina.

Si Boca ganaba la Sudamericana o el torneo Clausura, el equipo conducido por Martín Palermo se iba a clasificar pese a perder la final que tienen que disputar y por eso también festejó lo sucedido en Barranquilla.

En tanto, el otro que también confirmó su presencia en la próxima edición de la Libertadores es Independiente Rivadavia, que justamente cayó ante Fluminense en los octavos de final.

La Lepra, en este caso, se benefició al haber terminado cuarto en la tabla anual y la liberación del cupo que tenía Boca por esa vía. Por ahora, los mendocinos jugarían el Repechaje, aunque todavía tienen la chance de ganar el Clausura e ingresar en fase de grupos. Curiosamente, en octavos del Clausura va con el Xeneize.

Una por una, los equipos beneficiados por Boca campeón de la Copa Sudamericana

Argentinos Juniors: tenía asegurado el repechaje de la Libertadores 2027, pero ahora accederà directamente a la fase de grupos por el título que ganó en Barranquilla. Ya quedó eliminado del Clausura al perder con Independiente.

Gimnasia La Plata: el Lobo tiene asegurada su presencia en la Sudamericana, pero todavía puede dar el salto a la Libertadores. Una de las alternativas es ganar el Clausura, instancia en la que recibirá a Newell's por los octavos de final. La otra dependía de Boca: al conquistar el Xeneize el certamen continental, ahora necesita alguno de los equipos que terminaron por encima del Tripero en la Tabla Anual (Boca, Central, Argentinos o Independiente Rivadavia) se queden con el Clausura para jugar el repechaje de la Libertadores.

Estudiantes: su clasificación a la Libertadores depende de la final ante Palmeiras. Si derrota al conjunto brasileño, tendrá asegurada su participación en el torneo. En cambio, si pierde, con el título de Boca se aseguró un lugar en la Copa Sudamericana por la liberación de cupos en la anual.

Barracas Central: el Guapo tiene una posibilidad de jugar por primera vez la Libertadores si se consagra campeón del Clausura, competencia en la que visitará a Defensa y Justicia por los octavos de final. Si no consigue el título, todavía puede aspirar a la Sudamericana, aunque necesita que se liberen dos lugares de la Tabla Anual. Para eso, le convenía que Boca ganara la Sudamericana y ahora necesita que Estudiantes derrote a Palmeiras y/o que el Clausura quede en manos de un equipo que haya terminado por encima suyo en la clasificación anual.

Independiente: el Rojo también conserva chances de meterse en la Sudamericana 2027. Tras quedar igualado con Defensa y Justicia en puntos y diferencias estadísticas, el Fair Play determinará que finalizará en el puesto 13 de la Tabla Anual. Para conseguir un lugar internacional necesita una combinación específica: que Boca gane la Sudamericana (ya pasó), que Estudiantes derrote a Palmeiras y que el Clausura sea conquistado por alguno de los equipos ubicados por encima suyo en la clasificación. Si se consagra campeón del torneo local, en cambio, accederá directamente a la Libertadores. En octavos de final visitará a Argentinos Juniors.

TyC Sports