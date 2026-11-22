La Fórmula 1 tuvo una de las mejores carreras del año con el Gran Premio de Las Vegas 2026, en el que Max Verstappen (Red Bull) se quedó con un triunfo que se definió en la última vuelta con cuatro pilotos luchando por la victoria. Por otro lado, Franco Colapinto se reencontró con su mejor nivel y, tras largar noveno, culminó sexto sumando ocho puntos en la tabla de pilotos.

La carrera no dio respiro en ninguna de las 50 vueltas: la largada tuvo a Max Verstappen defendiendo la punta, en primer lugar, de su compañero de equipo Isack Hadjar, aunque un par de vueltas después se sumaría George Russell de Mercedes. Por su parte, Colapinto volvió a salir bien y tocó el sexto luego, pero rápidamente volvió al noveno inicial e incluso llegó a bajar al 11°.

A partir de ahí, Max se disputó la punta de la carrera constantemente con varios pilotos, y de hecho cinco automovilistas lideraron el GP de Las Vegas en alguna de las 50 vueltas. Tanto Verstappen como Hadjar, Norris, Russell y Antonelli estuvieron delante de todos, pero siempre se terminó imponiendo el tetracampeón del mundo.

A mitad de la carrera hubo un Safety Car que hizo que todos ingresaran a los pits y eso terminó beneficiando a Colapinto, quien cambió sus neumáticos blandos por medios y pudo mantenerlos hasta el final. El argentino se había afianzado en el noveno puesto, pero un insólito choque entre Leclerc y Hamilton lo ayudó a ganar dos lugares más.

Los dos pilotos de Ferrari perdieron segundos valiosos y Colapinto se ubicó séptimo a pocas vueltas para el final, y de hecho terminó la carrera en dicho puesto, aunque después fue superado por Leclerc. Sin embargo, el monegasco fue sancionado con 10 segundos por el incidente con Hamilton e hizo que el argentino culminara sexto, volviendo a sumar puntos después de varias carreras e igualando su mejor posición en la Fórmula 1.

La victoria de una carrera frenética fue para Max Verstappen, quien pudo aguantar hasta el final a Lando Norris (segundo) y Oscar Piastri (tercero), y se afianzó en el segundo puesto de la tabla de pilotos por detrás de Kimi Antonelli. El joven italiano temrinó cuarto y ya se consagró campeón de la temporada en la F1.

TyC Sports