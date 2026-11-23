Pocas horas después de un histórico Gran Premio de Las Vegas, en Europa trascendieron versiones de un fuerte cambio que se mantiene en carpeta por la Fórmula 1 de cara a los modificaciones reglamentarias del 2030, donde junto al regreso de los motores V8 podría establecer un límite a los fabricantes de motores que podría afectar de gran manera a Alpine.

Según el medio especializado Motorsport, la intención sería que las marcas que desarrollan sus propias unidades de potencia solamente puedan suministrar a dos equipos: el propio y un único cliente. Una situación que despierta gran preocupación en aquellos que hoy llevan motores Ferrari y en particular Mercedes.

Junto al propio equipo germano, hay otras tres escuderías actualmente en la parrilla que llevan sus motores: Alpine, McLaren y Williams. En caso de que esta idea se materialice, dos de ellos deberán recurrir a otro fabricante para potenciar sus monoplazas. Por el lado de Ferrari, junto a su propio equipo también suministra a Haas y Cadillac, equipo que se espera que pase a tener motores propios para cuando arriben las nuevas regulaciones.

En el resto de la parrilla el panorama parece más claro. Red Bull Powertrains (en alianza con Ford) se encargará de Red Bull y Racing Bulls, Honda mantiene una alianza con Aston Martin y Audi se encargará de si mismo como también lo hará el previamente mencionado Cadillac. Escenario en el cual la incertidumbre se centra en esos equipos hoy clientes de Mercedes.

Entre los tres clientes que hoy tienen las Flechas Plateadas, el de mayor antigüedad es Williams; un vínculo que en 2014 inició junto a la era híbrida. McLaren supo tener motores Mercedes entre 1995 y 2014 pero volvió a contar con esas unidades de potencia en 2021, siendo Alpine el último en sumarse a la clientela en este 2026; al tomar la decisión de dejar atrás la producción propia por parte de Renault en búsqueda de ser más competitivo.

TyC Sports