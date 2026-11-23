Sorpresa en Boca Unidos. Alberto Boggio dejó de ser el técnico de la entidad correntina que participa del Torneo Federal A. El DT asumió al frente del plantel profesional después de la desvinculación de Lucas Batistuta. Primero lo hizo de manera interina y luego, en los primeros días de junio, fue confirmado en su cargo.

"El Club Boca Unidos informa que, luego de mantener conversaciones con Alberto Boggio y no haber alcanzado un acuerdo sobre las condiciones para su continuidad, ambas partes resolvieron de manera conjunta dar por finalizada su etapa como director técnico del plantel profesional", señala el comunicado que dio la entidad correntina.

Boggio tenía vínculo con Boca Unidos hasta junio de 2027 y, luego de la eliminación en la Reválida del Torneo Federal A, había expresado su intención de continuar como DT, pero durante todo el año. Previamente, se desempeñaba como coordinador de divisiones formativas desde enero del presente año.

"La decisión se tomó en un marco de respeto y cordialidad, reconociendo el esfuerzo, la dedicación y el compromiso demostrados durante su paso pro la institución", añade la publicación de Boca Unidos.

"El Club agradece a Alberto Boggio, Lucas Córdoba y Guillermo Cufré por el trabajo realizado, su profesionalismo y compromiso con la institución, y les desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales", concluye la nota.

El entrenador bahiense estuvo al frente de Boca Unidos en 17 partidos, con 9 triunfos, 4 empates y 4 derrotas (se incluye el partido que el Tribunal de Disciplina le dio por perdido frente a Gimnasia de Chivilcoy).

El conjunto aurirrojo tuvo una irregular primera fase del Federal A, pero mejoró en la segunda y ganó la Reválida. Superó la primera ronda eliminatoria y luego quedó eliminado frente a Gimnasia de Chivilcoy por una agresión de la parcialidad correntina sobre jugadores visitantes.