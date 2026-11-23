San Lorenzo de Monte Caseros se quedó con el primer juego de las finales de la Liga Provincial de básquetbol de primera división. En el Centro de Educación Física Nº 3, el triunfo fue 78 a 61 y quedó a un paso de retener el título.



La figura de la noche fue Juan Frigerio, quién anotó 26 puntos para el triunfo de los locales. Por su parte, Maximiliano Bottaro registró un doble-doble al anotar 12 tantos y capturar 12 rebotes.



Por su parte, el jugador destacado de San Martín fue Santiago Gattari quién lideró casi todos los rubros, resaltando con 22 puntos y 9 rebotes.



El encuentro fue equilibrado durante los dos primeros cuartos, pero desde el tercero, donde se impuso 21 a 12, los dirigidos por Javier Skiarski encaminaron la victoria.



El próximo fin de semana, en el Gigante del Sur, se jugará el segundo punto de la serie y, en caso de ser necesario, en ese mismo escenario se disputará el tercer y último juego de esta edición del Provincial de Mayores.