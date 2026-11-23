La Asociación de Clubes (AdC), a través del Departamento de Competencias y el Honorable Tribunal de Disciplina, decidió darle por perdido y aplicarle una multa a Comunicaciones al ser responsable por no poder jugarse el encuentro frente a San Isidro en la continuidad de la Liga Argentina de Básquetbol.

El partido que debían disputar Comunicaciones y San Isidro el pasado viernes no se pudo desarrollar al presentarse y no solucionarse en el tiempo permitido, inconvenientes técnicos con el reloj de posesión.

La sanción para Comunicaciones fue por no contar, a la hora fijada para el inicio del partido ni dentro de la hora de prórroga otorgada, con el dispositivo de lanzamiento (relojes de 24 y 14 segundos, principal y auxiliar) en condiciones reglamentarias de funcionamiento.

Se determinó la derrota de Comunicaciones, con un marcador de 20 a 0. Se le adjudicaron los dos puntos en juego a San Isidro, mientras que el club mercedeño sumó 1.

La multa establecida fue de $200 mil, que deberá ser abonado en el plazo de 10 días hábiles desde que se dio a conocer la resolución.

Con esta medida, Comunicaciones quedó con un registro de 1 triunfo y 4 derrotas y bajó al 15º puesto de la Conferencia Norte, mientras que San Isidro, que el domingo triunfo sobre Mitre en Posadas, quedó la frente de las posiciones con 7 victorias en igual cantidad de presentaciones.

Ahora Comunicaciones se prepara para realizar una gira de tres partidos. El 30 visitará a Independiente de Santiago del Estero. El 2 de diciembre jugará contra Riachuelo y el 4, el rival será Amancay, estos dos últimos partidos serán en La Rioja.