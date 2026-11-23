Durante enero de 2027, la ciudad de Corrientes será escenario del Campus Regional de Cestoball – Clínica de Lanzamiento, una propuesta de formación y perfeccionamiento deportivo que tendrá como sede al Club Córdoba.

El campus se desarrollará durante las cuatro semanas del mes, de lunes a viernes en horario matutino y estará destinado a jugadores y jugadoras de cestoball desde los 13 años, adultos y profesores de educación física. La inscripción contempla la participación durante el mes completo.

La iniciativa tiene como principal objetivo mejorar la efectividad de lanzamiento, profundizando el conocimiento, el análisis y la práctica específica de los diferentes gestos técnicos propios del deporte.

La propuesta estará organizada en cuatro bloques de entrenamiento, cada uno a cargo de profesores y jugadores de diferentes clubes de la Ciudad: Juliana Miño, Milagros Díaz, Laura Medina y Agustín Cóceres. Se destaca la participación de Miño y Cóceres, ambos jugadores de la Selección Argentina, quienes aportarán su experiencia deportiva al desarrollo de la clínica.

La metodología combinará sesiones técnicas especializadas, demostraciones, identificación, corrección de errores frecuentes y ajustes en la ejecución. Además, el programa contempla actividades recreativas, dinámicas grupales y espacios de refrigerio y descanso.

Como parte de su propuesta integral, el campus incluirá mediciones antropométricas, charlas interdisciplinarias e invitados especiales. También se realizará un seguimiento de la evolución individual de los participantes.

Cada campista recibirá una camiseta deportiva y una pelota oficial del Campus. La inscripción también incluye un archivo digital de fotografías, un informe con un análisis de evolución y un plan de trabajo futuro.

El valor de la inscripción mensual es de $200.000, con una seña de $50.000 para reservar el lugar. Los cupos son limitados.

Las consultas e inscripciones se realizan a través de los teléfonos ?3794-731265 y 3794-927169

Con esta iniciativa, Corrientes suma una propuesta orientada al desarrollo del cestoball, con el lanzamiento como eje central y la formación deportiva como principal objetivo.