Para cerrar el año llega “Noche de Titanes V” en el micro estadio del Club Juventus donde habrá 10 combates: dos profesionales. La actividad comenzará a las 16hs, con más de 30 peleas de exhibición entre los pupilos de diferentes gimnasios.



Noche de Titanes V tendrá el debut profesional de Juan Ignacio Torres, que se medirá ante Mario ‘Gallo Negro’ Gauna. En tanto que el otro combate en el campo rentado será entre Guido ‘el León’ Romero y Sandro Solís.



Por su parte, las peleas amateurs las animaran Lucas ‘el Pana’ Ibarrola, que defenderá el cinturón internacional de la franquicia NDT (Noche de Titanes) , frente al senegalés Thiao ‘La Pantera’ Cheick Ibra.



También se pondrá en juego el título Provincial de 75kg, entre Guido Rodríguez y Lautaro Enríquez.



Por su parte, Juan ‘el Colo’ Prieto defenderá el Cinturón NDT frente a Naytan ‘el Huracán’ Rojas.



Mientras que por la Liga del Nordeste Talleres Boxing Club se verán las caras Máximo ‘Pulguita’ Benítez y Danilo Vallejos.



La noche se completa con los choques entre David González que se medirá ante Claudio Arrieta, Daniel Romero que se enfrentará a Elías Bassi, y Javier Benítez que combatirá con Manuel Sosa.



Las entradas anticipadas se pueden conseguir al celular: 379 4600420 (Alejandro Villalba).