Murió el exboxeador correntino Ricardo Arce, quien en 1979 conquistó el título argentino de los medianos al derrotar a Rubén Pardo en el mítico Luna Park de Buenos Aires. El ex deportista tenía 71 años y falleció el domingo por la noche en Buenos Aires.

De acuerdo con el testimonio de un familiar, el exboxeador había presentado molestias en el pecho unos diez días antes. Por ese motivo acudió a un hospital, donde quedó bajo observación médica y posteriormente regresó a su domicilio tras recibir el alta.

El domingo por la noche su estado volvió a complicarse y debió ser llevado nuevamente a un centro asistencial. Los profesionales detectaron una obstrucción en una de sus arterias e intentaron realizar un procedimiento para destaparla, pero durante la intervención sufrió una nueva descompensación y falleció.

La noche en que hizo historia

El 1 de septiembre de 1979, Arce alcanzó el punto más alto de su carrera al vencer por puntos, en fallo dividido, al porteño Rubén Pardo y quedarse con el título argentino de la categoría mediano.

El combate se disputó en el mítico Luna Park, ante una importante presencia de correntinos que viajaron especialmente para acompañarlo.

Con esa victoria, se convirtió en el segundo boxeador de Corrientes en conseguir una corona nacional, después del goyano Aldo Gamboa, campeón en 1960.

Además, fue el primero nacido en la Capital provincial en alcanzar ese logro.

Con información de Radio Sudamericana