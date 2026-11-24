A tres días de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, Boca empieza a enfocarse en el próximo desafío: los octavos de final del Torneo Clausura ante Independiente Rivadavia. Después de un lunes destinado a la recuperación física tras los festejos y el desgaste de la final en Barranquilla, el entrenamiento de este martes en Ezeiza será determinante para definir la formación.

La intención de Rodolfo Arruabarrena es poner lo mejor que tenga a disposición, sin asumir riesgos innecesarios. Por eso, el cuerpo técnico realizará una última evaluación de los futbolistas y se tomará hasta último momento para decidir si mantiene a todos los titulares o introduce algún retoque. De todas maneras, los primeros indicios apuntan a que no habrá una rotación masiva y que la mayoría de los que estuvieron ante Atlético Mineiro podrían repetir.

Del lado de los jugadores, la postura es clara: quieren estar. Así se lo hicieron saber al entrenador, incluso aquellos que terminaron más exigidos físicamente. La consigna de ir por todo y no relajarse también se sostiene puertas adentro, aunque saben que la seguidilla de partidos y el desgaste acumulado obligan a manejar las cargas con cuidado.

Uno de los casos que más atención requiere es el de Leandro Paredes. El capitán sufrió un golpe de calor y un cuadro de deshidratación durante la final, debió ser reemplazado y posteriormente se descompensó, por lo que fue trasladado a una clínica para realizarse estudios. Los resultados fueron satisfactorios y este lunes realizó los trabajos regenerativos sin inconvenientes. Su deseo también es estar ante la Lepra mendocina.

Pero hay otro dato que no es menor a la hora de tomar decisiones: el calendario que se le viene a Boca. El miércoles 2 de diciembre está prevista la final de la Copa Argentina y, en caso de superar a Independiente Rivadavia, el Xeneize tendría que afrontar tres partidos en apenas una semana, si se cuenta el compromiso de cuartos de final. Se trata de un desafío físico importante para un plantel que llega exigido después de la definición internacional y que deberá sostenerse en competencia si pretende ir por todos los objetivos.

Con ese panorama, la práctica de este martes será la última referencia importante para Arruabarrena antes de resolver el once. La idea es no preservar futbolistas por el simple hecho de haber jugado la final, pero tampoco exponer a quienes no estén en condiciones de competir. En principio, todos los caminos conducen a una formación muy similar a la que viene de levantar la Sudamericana, aunque la decisión definitiva se conocerá después de la evaluación física.

TyC Sports