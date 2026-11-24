La Copa América 2028 se disputará nuevamente en Estados Unidos, que recibirá por tercera vez el torneo continental tras las ediciones de 2016 y 2024. El certamen se jugará entre junio y julio con un nuevo formato, que incluirá a selecciones de Concacaf.

Según trascendió, la decisión quedó definida en la última reunión de la Conmebol, aunque todavía resta el anuncio oficial del presidente de la entidad, Alejandro Domínguez. La propuesta contempla una competencia más amplia, con representantes de la confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

La elección de Estados Unidos responde a factores económicos y comerciales, además de la infraestructura disponible tras el Mundial 2026. El país cuenta con estadios renovados, por lo que los costos logísticos están reducidos.

Argentina, último campeón

La Selección Argentina viene con buenos resultados en Estados Unidos y en la Copa América. En 2024 defendió el título conseguido en Brasil 2021 tras derrotar a Colombia en el tiempo extra, con gol de Lautaro Martínez. Sin embargo, el último recuerdo en el país norteamericano es agridulce por la final del mundo perdida frente a España.