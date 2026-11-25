Con un equipo alternativo y muchos juveniles, Palmeiras fue derrotado por Chapecoense por 3-0, en la Arena Condá, en un duelo temprano de la 37° fecha del Brasileirao.

Ya sin posibilidades de ganar el título que obtuvo Flamengo, el equipo paulista decidió preservar a sus figuras pensando en la final del Conmebol Libertadores, prevista para el sábado (28), en Montevideo, contra Estudiantes.

Sin sus principales estrellas, que descansaron, Abel Ferreira reunió al equipo con futbolistas como Fabiano, Koné y Erick Belé, y la falta de química fue aprovechada por Chape, que marcó dos goles en la primera parte. Camilo abrió el marcador en el minuto 5, tras un error del Palmeiras en salida, mientras que Max Alves marcó el segundo, rematando por encima del arquero Marcelo Lomba.

Al final de la segunda parte, Miguel Carvalho aprovechó un centro en el área y selló la victoria.

Con la victoria, el Chapecoense -descendido desde hace tiempo- llegó a 24 puntos, pero ya no puede evitar el último puesto del campeonato. Palmeiras tampoco cambia su 2° posición hasta el final, ya que cuenta con 74 puntos, ocho más que Cruzeiro, el 3°.

Palmeiras, además de la final de Libertadores, aún debe enfrentar a Coritiba, en el cierre del Brasileirao, y batirse a duelo con el Grêmio en Copa de Brasil.

Espn