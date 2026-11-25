Boca y Platense, con Martín Palermo como DT, se enfrentan en la gran final de la Copa Argentina 2026 y se confirmó la sede de este encuentro.

El Xeneize eliminó a Banfield en semifinales, mientras que el Calamar dejó en el camino a Atlético Tucumán para alcanzar este duelo que definirá un título.

¿Cuándo y dónde se juega la final entre Boca y Platense?

La final de la Copa Argentina 2026 estaba prevista, en un inicio, para disputarse el 4 de noviembre. Sin embargo, por una cuestión del exigente calendario post Mundial, la fecha se movió.

En su momento, Diego Monroig confirmó en SportsCenter que el día elegido es el miércoles 2 de diciembre, algo que se oficializó con los días.

En cuando a la sede de la final, después descartar el Gigante de Arroyito de Rosario y La Plata, será el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Espn