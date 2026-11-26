Organizado por el Ministerio de Educación y la Dirección General de Educación Física, el certamen se disputará este viernes 27 y sábado 28 de noviembre en seis sedes de la capital correntina.
Participarán delegaciones de las seis zonas de la provincia en cinco disciplinas.
Disciplinas y sedes de competencia en la capital
El certamen reunirá a más de 650 estudiantes y 50 docentes y acompañantes de las seis zonas educativas de Corrientes en cinco disciplinas deportivas (hockey, vóley, cestobol, handbol y básquet 5 × 5, en ramas masculina y femenina), repartidas en seis escenarios de la ciudad:
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CEF N.º 1: handbol femenino y hockey masculino y femenino.
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Secretaría de Deportes: vóley femenino.
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Club Colón: básquet 5 × 5 masculino y femenino.
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Club Córdoba: vóley masculino.
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Cancha cubierta de la Unne: handbol masculino.
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CEF N.º 17: cestobol.
Cronograma oficial: apertura, partidos y premiación
La agenda de actividades comenzará el viernes por la tarde y culminará el sábado por la noche en el Centro de Educación Física N° 1.
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Viernes 27 de noviembre: la recepción y acreditación de las delegaciones iniciará a las 18:00 en el CEF N.º 1, mientras que el acto de apertura tendrá lugar a las 20 en ese mismo recinto.
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Sábado 28 de noviembre: Las competencias se disputarán de 8:00 a 18:00 en las distintas sedes, y el acto de cierre y premiación se realizará a las 20:00 nuevamente en el CEF N.º 1.