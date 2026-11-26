Organizado por el Ministerio de Educación y la Dirección General de Educación Física, el certamen se disputará este viernes 27 y sábado 28 de noviembre en seis sedes de la capital correntina.

Participarán delegaciones de las seis zonas de la provincia en cinco disciplinas.

Disciplinas y sedes de competencia en la capital

El certamen reunirá a más de 650 estudiantes y 50 docentes y acompañantes de las seis zonas educativas de Corrientes en cinco disciplinas deportivas (hockey, vóley, cestobol, handbol y básquet 5 × 5, en ramas masculina y femenina), repartidas en seis escenarios de la ciudad:

CEF N.º 1: handbol femenino y hockey masculino y femenino.

Secretaría de Deportes: vóley femenino.

Club Colón: básquet 5 × 5 masculino y femenino.

Club Córdoba: vóley masculino.

Cancha cubierta de la Unne: handbol masculino.

CEF N.º 17: cestobol.

Cronograma oficial: apertura, partidos y premiación

La agenda de actividades comenzará el viernes por la tarde y culminará el sábado por la noche en el Centro de Educación Física N° 1.