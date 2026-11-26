El Club Social y Deportivo Cambá Cuá sigue haciendo historia y apostando al proceso de modernización entre los clubes de la región, por lo que el martes 1 de diciembre desde las 18 hs. en el Salón Auditorio “Julián Zini” del Banco de Corrientes se llevará a cabo la “Jornada de Modernización aplicada a la Gestión Deportiva” donde la institución cambacuacera presentará su app destinada a los socios.

Se trata de una iniciativa desarrollada en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Corrientes a través de Telco, la Secretaría de Deportes y el Banco de Corrientes en conjunto con la empresa y sponsor TOB Group, y la aplicación permitirá el acceso a múltiples beneficios de parte de los socios con cuotas al día así como también la administración integral de las membresías y diversas cuestiones institucionales.

Es un gran paso histórico para el club Cambá Cuá que, en este año de su 40º aniversario, no solo sigue apostando a mantener y consolidar su protagonismo deportivo a nivel local, sino también al desarrollo institucional de su predio y ahora con la presentación de su app de gestión para socios.

La puesta en funcionamiento de la aplicación es el corolario de un proceso de modernización desarrollado en conjunto con diversas áreas del Gobierno de la Provincia de Corrientes.

La presentación oficial será en el marco de la “Jornada de Modernización aplicada a la Gestión Deportiva” que se realizará el martes 1 de diciembre desde las 18 hs. en el Salón Auditorio “Julián Zini” del Banco de Corrientes (ubicado en la calle Blas Benjamín de la Vega 1.699 de la ciudad de Corrientes) donde disertarán encargados técnicos tanto de Telco, del Banco de Corrientes, de la Secretaría de Deportes de la Provincia y de la firma TOB Group, quienes son los encargados del desarrollo de la plataforma digital.

Asimismo, autoridades e integrantes del club Cambá Cuá explicarán el alcance de la nueva app destinada a sus asociados, así como también los múltiples beneficios que tienen los socios con las membresías.

Es una jornada que apunta al potenciamiento de las instituciones deportivas de la provincia de Corrientes que están interesadas en sumarse al proceso de digitalización y modernización. Además el evento es de acceso libre y gratuito destinado al público en general como a entidades deportivas.