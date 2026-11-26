Una destacada labor tuvieron los remeros correntinos Lorenzo López Rivadeneira y Julián Galarza en el Campeonato Argentino que se realizó en Buenos Aires.



El fin de semana en la Pista Nacional de Remo de Tigre se celebró una nueva edición del Campeonato Argentino de la Asociación Argentina de Remeros Amateurs en el marco del 125° Aniversario de la institución. Allí, el Club de Regatas se hizo presente y obtuvo un tercer puesto de la mano de López Rivadeneira y Galarza.



Los remeros correntinos lograron quedarse con el bronce en 2x en categoría Menores, con el agregado de que se midieron con atletas de mayor edad.



La entidad del parque Mitre viajó con una delegación compuesta por los ya mencionados, junto a Ángeles Ayala, Florencia Falzetti, Gimena Colomba y Antonio Méndez, quienes estuvieron junto a los instructores Leandro López Rivadeneira y Matías Slootman.



Ángeles Ayala terminó cuarta, cerca del podio en su categoría y logró por tercer año consecutivo entrar en la final A.



En el Doble Senior femenino Ángeles Ayala y Gimena Colomba fueron 5°. Por otro lado, Gimena Colomba terminó 5° en Single Peso Ligero. Por otro lado, Florencia Falzetti finalizó 2° en la final B de Single Novicio y Antonio Méndez quedó 6° en la final B también de Single Novicio.



El equipo regatense demostró un buen andar en el Campeonato Argentino, la prueba más importante del año para el remo nacional