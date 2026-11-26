El torneo Oficial 2026 de básquetbol en la ciudad de Corrientes tiene a su primer finalista. Regatas Corrientes le volvió a ganar a Sportivo y avanzó a la definición de la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.



El segundo punto de la serie semifinal, que se disputó en el estadio “Hugo Laucha Cabral”, terminó con victoria de Regatas, actual campeón, 70 a 56 que liquidó la eliminatoria 2 a 0 y ahora espera rival para la gran final.



El encuentro fue parejo durante la primera parte. Sportivo se llevó el cuarto inicial 18 a 14, en tanto que el segundo fue para Regatas 15 a 12 aunque el marcador global, después de 20 minutos favoreció al local 30 a 29.



El quiebre del partido se dio en el tercer capítulo, donde Regatas encontró caminos seguros para llegar al gol y metió un parcial de 26 a 18.



En el último segmento, se hizo fuerte en defensa (permitió solamente 8 puntos del rival) y tuvo paciencia para atacar.



Exequiel Lezcano con 16 puntos y Viktor Bender con 15 fueron los principales goleadores de Regatas. En Sportivo, se destacaron en el ataque Alexis Ortíz con 20 puntos y Gabriel Barnechea con 11.



La otra semifinal tendrá continuidad este sábado cuando Colón reciba a Córdoba en el estadio “Mario Castellano” desde las 21.30.



En el primer punto de la eliminatoria, Colón se impuso como visitante 59 a 56, por lo tanto, de lograr una nueva victoria pasará a la final. Córdoba está obligado a ganar para forzar un tercer cotejo.