El Centro de Convenciones de Concordia, Entre Ríos, donde se desarrolla el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas 2026, sirvió como escenario para el regreso y una nueva consagración de Domingo Meza.



El pesista correntino se coronó campeón argentino en la categoría Sub 20 en lo que fue su regreso a la competencia después de una lesión que sufrió en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. También compitió en mayores logrando el subcampeonato.



Meza (20 años) logró el título nacional en Concordia en la categoría Sub 20, hasta 65 kg. de peso corporal, y quedó a un kilo de su mejor registro personal.



En arranque levantó 117 kilos, en envión 150 kg. y el total fue 267 kg.



“Gracias a Dios, el codo está al 100 por ciento”, aseguró el atleta, que destacó la asistencia de kinesiólogos y masajistas durante su recuperación.



El pesista representó el país en los Juegos Suramericanos de Santa Fe donde sufrió una distensión del codo derecho. Esa lesión, le impidió viajar a México para disputar el Panamericano de Levantamiento de Pesas. Se quedó en Corrientes a recuperarse y volvió a competir esta semana en Concordia.



En el Nacional, el correntino pudo comprobar su evolución, especialmente en el arranque donde logró mejorar su registro en 2 kilos, aunque reconoció que todavía sintió la falta de trabajo físico en el envión.



El próximo objetivo de Meza es poder conseguir un lugar en la delegación argentina para estar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.



En el nuevo año, dejará las categorías menores y pasará a la mayor, donde los desafíos y exigencias son mayores. El principal clasificatorio será durante el mes de marzo.

Títulos y récord



Corrientes toma parte del Campeonato Nacional con 14 atletas y una delegación que llega a las 21 personas.



Nathaniel Villalba Pannunzio, oriundo de Bella Vista, fue otro de los destacados en el certamen.



Compitió en la categoría Sub 17 hasta 75 kg. de peso corporal. Se coronó campeón y estableció un nuevo récord argentino en envión con 136 kg.



Por su parte, en las primeras jornadas del certamen, Lucio Meza, en la categoría Sub 15 hasta 55 kg. también se coronó campeón nacional en arranque, envión y total.



Magalí Martínez (Sub 17 - 45 kg.) fue oro en arranque, plata en envión y también fue segunda en el total.



Mientras que Máximo Donini (Sub 17 hasta 60 kg.) se quedó con el primer puesto en arranque, envión y total.



El Campeonato Nacional se puso en marcha el lunes 23 y se extenderá hasta este sábado 28.