La Copa Libertadores 2026 se definirá este sábado en Montevideo y un correntino buscará quedarse con el máximo trofeo continental.



José Manuel “Flaco” López forma parte del plantel de Palmeiras. Es uno de los goleadores y pretende cerrar el año de gran manera.



El Flaco juega junto a Agustín Giay, los dos jugadores de la selección Argentina compartieron sus sensaciones sobre el desafío que tendrá Palmeiras frente a Estudiantes. Los dos futbolistas destacaron el trabajo realizado durante la temporada, la exigencia que representa el club brasileño y la ilusión de disputar la final del certamen continental el próximo sábado en el Estadio Centenario de Montevideo.



El primero en tomar la palabra fue el 'Flaco', uno de los máximos goleadores del conjunto dirigido técnicamente por Abel Ferreira en esta temporada: "Mucha felicidad, mucha honra de estar acá. Desde el comienzo del año que estamos trabajando mucho para este momento, para conseguir los objetivos. Siempre está la ilusión y siento lo mismo que todos, porque dentro del plantel somos todos uno", expresó el delantero.



Por su parte, el lateral derecho con pasado en San Lorenzo también hizo hincapié en la preparación que llevó adelante el equipo paulista y en las expectativas que tuvieron desde el inicio de la temporada. "Hicimos un trabajo fuerte desde principios de año y ahora llegó el momento de la final. Este club te exige mucho, pero tenemos un equipo muy bueno, así que desde un primer momento confiamos en llegar a la final", sentenció.



La gran final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes y Palmeiras se jugará este sábado 28 de noviembre, desde las 17. El encuentro se disputará en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. En caso de empate durante los 90 minutos, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste la igualdad, el campeón se definirá mediante una tanda de penales.