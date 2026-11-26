La semana comenzó con una importante novedad en Boca Unidos. La no continuidad de Alberto Boggio como entrenador del plantel para el Federal A.



“El Club Boca Unidos informa que, luego de mantener conversaciones con Alberto Boggio y no haber alcanzado un acuerdo sobre las condiciones para su continuidad, ambas partes resolvieron de manera conjunta dar por finalizada su etapa como director técnico del plantel profesional”, señala el comunicado que dio la entidad correntina el pasado lunes.



Por su parte, Boggio explicó los motivos que lo alejaron de la entidad correntina.



“Había diferencias económicas, aunque no eran tantas”, reconoció, pero sí habían “diferencias en el armado del plantel, en la continuidad de jugadores que uno quería que se queden y estaba lejos”, señaló en declaraciones a Radio Sudamericana.



“En principio dejé una lista de jugadores que yo quería que continúen, después vi que todo se dilataba, y los jugadores me llamaban para preguntar y le dije la verdad que todavía no terminé de arreglar”, sostuvo.



“Si yo acepto esas condiciones y no se dan los resultados. después el primer fusible es el entrenador”, resaltó Boggio que llegó a Boca Unidos a principios de año y se hizo cargo del plantel tras el alejamiento de Lucas Batistuta.



El director técnico también reveló que no sintió intención por parte de la cúpula del club para sostenerlo en el cargo. “No fue una charla larga, no sentí que del otro lado había un esfuerzo para retenerme; me dijeron si esa es tu decisión está bien, y después sacaron un comunicado diciendo que no llegamos a un acuerdo, pero terminamos en buenos términos, esa es la verdad”, afirmó Boggio.



Sobre su situación contractual y administrativa con la institución correntina, el entrenador indicó que aún resta formalizar los papeles de salida y saldar montos pendientes, aunque llevó tranquilidad respecto a su postura frente al club. “Hay una deuda con el saldo al igual que el resto de los jugadores; yo tenía contrato hasta junio del año que viene, cuando envíen la rescisión la firmaré al igual que con el pago, no hago tanto problema tampoco”, afirmó.



“Hice pública mi salida para que la gente del fútbol se entere que estoy sin trabajo. Soy un hombre de fútbol, tengo claro que seguiré en el fútbol, ojalá que consiga trabajo rápido nuevamente", concluyó.