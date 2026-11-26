La Unión Argentina de Rugby (UAR) dio a conocer el calendario de competencias para el 2027 y la Reválida para ingresar al Torneo del Interior, categoría B, se disputará el 20 de marzo del nuevo año.



Taraguy de Corrientes, sub campeón del Regional NEA 2026, deberá buscar su lugar en el Torneo del Interior B frente a Universitario de Tucumán, séptimo en el Regional del NOA. El Cuervo tendrá la localia a su favor para intentar volver a la competencia nacional.



Los ganadores de la Reválida (hay cuatro cruces) ingresarán al Torneo del Interior B 2027 que tendrá su primera fecha el 24 de abril. La segunda fecha se realizará el 29 de mayo y la tercera el 26 de junio.



Los cuartos de final se disputarán el 24 de julio, las semifinales el 21 de agosto y la final el 11 de septiembre. La temporada de esta competencia se completará con la reválida entre las categorías A y B, prevista para el 25 de septiembre.



Durante la presente temporada, Taraguy también disputó la Reválida, pero lo hizo como visitante frente a Cardenales de Tucumán.



El equipo correntino cayó 38 a 18 y postergó su regreso al Torneo del Interior.



En tanto que el Torneo del Interior A comenzará el 20 de marzo. En este certamen estará presente Curne, campeón del Regional NEA.



Los cuartos de final se disputarán el 11 de septiembre, las semifinales el 25 de septiembre y la gran final tendrá lugar el 9 de octubre.

Argentino Juvenil



El Campeonato Argentino Juvenil comenzará el 3 de julio y tendrá sus siguientes jornadas el 21 de agosto y el 18 de septiembre. La competencia culminará con una etapa concentrada, que se desarrollará del 12 al 16 de octubre en una misma sede, con las semifinales previstas para el día 12 y las finales para el 16.



El calendario de competencias juveniles también contempla el M16 Desarrollo Sur, que se disputará el 4 y 5 de septiembre; el M16 Desarrollo Norte, programado para el 10 y 12 de septiembre; y el Select 12, que se llevará a cabo el 24 y 26 de septiembre.