Boca Juniors venció 2-0 a Independiente Rivadavia y consiguió avanzar en el Torneo Clausura. Leandro Paredes abrió el marcador desde el punto penal, tras una intervención del VAR, mientras que Miguel Merentiel convirtió el segundo tanto a los 55 minutos.

El primer gol llegó después de un centro de Sebastián Villa desde la izquierda. La pelota impactó en el brazo extendido de Ezequiel Bonifacio y el árbitro Luis Lobo Medina revisó la acción mediante VAR antes de sancionar la mano dentro del área.

Paredes se hizo cargo de la ejecución y convirtió con un remate cruzado que se metió en el ángulo del arco defendido por Emmanuel Gómez Riga. En el complemento, Merentiel apareció a los 55 minutos para ampliar la diferencia y encaminar el triunfo xeneize.

Además de la victoria, Boca sumó otra buena noticia en el partido: Adam Bareiro reemplazó a Miguel Merentiel a los 72 minutos y regresó al campo tras estar más de seis meses ausente por distintas lesiones.

Por otro lado, la Lepra mendocina también reclamó por otra decisión arbitral durante el encuentro, cuando Leandro Lozano cometió una fuerte infracción que Lobo Medina resolvió con una amarilla.

Paredes destacó la ambición de Boca

Después del triunfo, el capitán de Boca valoró el momento que atraviesa el equipo, aunque advirtió que deben mantener la concentración. El Xeneize viene de consagrarse en la Copa Sudamericana y tabla anual, además de estar a la espera de otra final: la de la Copa Argentina.

“Venimos de dos títulos, de estar en otra final como en la Copa Argentina. Sabíamos que iba a ser un partido difícil porque sabemos que después de ganar un título quizá se baja la atención”, dijo Paredes.

Además, remarcó que el plantel mantiene sus objetivos deportivos: “Quedó demostrado que queremos cosas importantes, queremos seguir compitiendo. Creo que vamos por buen camino”.

Ahora, por los cuartos de final del Clausura, Boca chocará con Gimnasia y Esgrima La Plata. Se jugará el domingo a las 20.30, en La Bombonera.