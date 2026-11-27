Quedan dos fechas para cerrar la fase clasificatoria y el Torneo Oficial de Primera División A ya cuenta con cuatro equipos clasificados para los cuartos de final, la primera ronda eliminatoria camino la título.



La lucha por cubrir las otras cuatro plazas se presenta equilibrada y son siete los equipos que tienen posibilidades de clasificar.



En la parte baja de la tabla, son tres los equipos que luchan por evitar el segundo descenso de la temporada.



La sexta fecha de la segunda fase se disputó en forma completa el último jueves. Mandiyú, Sportivo, Empedrado y Cambá Cuá ganaron sus respectivos partidos y se aseguraron quedar entre los ocho mejores de la etapa.



Mandiyú, el puntero del certamen de primera división A, goleó a Curupay 8 a 2. Los goles del albo fueron marcados por Mariano Gimenez (2), Francisco Gauto (2), Maximiliano Martínez, José Monzón, Herrera Marottoli y Valentín Méndez.



El escolta Sportivo, también goleó y superó al descendido Libertad 7 a 0 con tres goles de Jonathan Parras , dos de Franco López y uno de Santino Fabaro y otro de Julian Silva.



Con dos goles de Carlos Rolón Segovia, sumados a las conquistas de Rodrigo Pared y Mariano López, Cambá Cuá superó a Talleres 4 a 1 y también se metió en los cuartos de final.



Por su parte, Empedrado sacó adelante un complejo partido frente a Yaguareté y con dos goles de Gonzalo Rodríguez se impuso 2 a 1 y estará en la definición del Oficial.



Lipton sumó tres puntos y quedó prácticamente clasificados. Con los goles de Kevin Arguello, Antonio Báez y German Acuña, el conjunto Azul le ganó a Doctor Montaña 3 a 2 y ahora necesita un punto para clasificar sin depender de otros resultados.



Tres puntos vitales consiguió Huracán Corrientes al superar a Independiente, rival directo en la lucha por clasificar. El azulgrana se impuso 3 a 0 con goles de Carlos Romero (2) y Enzo Sandoval y superó por un punto al rojo en la tabla de posiciones.



En otro duelo entre clubes que luchan por llegar a los cuartos de final, Ferroviario se impuso a Mburucuyá 2 a 0 con goles de Maximilaino Valenzuela y Daniel Leguizamón.



Además, Sacachispas y Boca Unidos igualaron en 1 tanto. El resultado dejó al aurirrojo en zona de clasificación y al tricolor a un punto de entrar entre los ocho mejores.



En la lucha por evitar el descenso, los tres equipos involucrados: Curupay, Talleres y Yaguareté, perdieron sus respectivos compromisos y todo sigue igual en las posiciones.

Así se ubican



Cumplidas 20 fechas (15 de la primera fase y 5 de la segunda) las posiciones del Torneo Oficial de Primera División A están así: Mandiyú 41 puntos, Sportivo 40, Empedrado y Cambá Cuá 39, Lipton 36, Ferroviario 33, Boca Unidos 32, Huracán 31, Independiente, Sacachispas y Mburucuyá 30, Doctor Montaña 21, Curupay 15, Talleres 14, Yaguareté 12 y Libertad 2.



Cuando se disputen las dos fechas restantes, los ocho primeros disputarán los cuartos de final y lo dos últimos descenderán a la Primera B.

Lo que viene



La segunda fase del Oficial culminará la próxima semana. Este sábado y domingo se jugará la segunda fecha que fue varias veces postergada por las condiciones climáticas, en tanto que el miércoles 2 de diciembre se disputará la séptima y última jornada de esta instancia.



El programa de partidos para el cierre de la etapa clasificatoria del Oficial es el siguiente:

Sábado 28



Cancha de Ferroviario: Ferroviario vs. Talleres.

Domingo 29



Cancha de Lipton: 17.00 Lipton vs. Libertad y 19.00 Independiente vs. Mandiyú.



Cancha de Sportivo: 17.00 Doctor Montaña vs. Yaguareté y 19.00 Sacachispas vs. Empedrado.



Cancha de Huracán: 19.00 Huracán vs. Cambá Cuá.



Cancha de Boca Unidos: 17.00 Boca Unidos vs. Sportivo.



Cancha de Mburucuyá: 17.00 Mburucuyá vs. Curupay.

Miércoles 2 de diciembre



Cancha de Libertad: 17.00 Libertad vs. Sacachispas y 19.00 Doctor Montaña vs. Empedrado.



Cancha de Lipton: 17.00 Yaguareté vs. Sportivo y 19.00 Talleres vs. Independiente.



Cancha de Huracán: 17.00 Curupay vs. Cambá Cuá y 19.00 Huracán vs. Ferroviario.



Cancha de Boca Unidos: 17.00 Boca Unidos vs. Lipton.



Cancha de Mburucuyá: 17.00 Mburucuyá vs. Mandiyú.



