A diez años de una tarde inolvidable en el Arena Zagreb, el título de la Copa Davis 2016 sigue latiendo como una de las gestas más conmovedoras del deporte argentino. Tras cuatro finales perdidas en 1981, 2006, 2008 y 2011, la Ensaladera de Plata parecía una obsesión esquiva. Pero el equipo conducido por Daniel Orsanic rompió el hechizo de la manera más difícil posible: ganando las cuatro series del año en condición de visitante, frente a Polonia, Italia, Gran Bretaña, con un enorme triunfo del correntino Leonardo Mayer, y Croacia.



Si la hazaña tuvo un estandarte, ese fue Juan Martín del Potro. En el año de su gran regreso al ATP Tour, el tandilense firmó capítulos imposibles: doblegó a Andy Murray en Glasgow en una batalla a cinco sets y, en el cuarto punto de la final, protagonizó una épica remontada ante Marin Cilic tras ceder los dos primeros sets, jugando incluso con el dedo meñique fracturado para mantener viva la ilusión. La victoria por 6-7(4), 2-6, 7-5, 6-4, 6-3 le demandó a Del Potro cuatro horas y 53 minutos de resiliencia.



El golpe de gracia, sin embargo, quedó en manos de Federico Delbonis. El azuleño, que ya había sido determinante en los cuartos de final en Pesaro ante Italia, jugó el partido perfecto bajo máxima presión en el quinto punto de Zagreb y superó a Ivo Karlovic 6-3, 6-4, 6-2 y desató el festejo más esperado por generaciones de seguidores del tenis argentino y sudamericano.



La mística de aquel equipo se explicó también porque cada integrante dio un paso al frente en el momento justo. Leonardo Mayer se cargó el equipo al hombro en el debut ante Polonia y selló el pasaje a la final al ganar el quinto punto en Glasgow frente a Daniel Evans, mientras que Guido Pella aportó victorias fundamentales tanto en Gdansk como ante Kyle Edmund en las semifinales.



Detrás de los cuatro protagonistas de la definición en Croacia, el camino también se construyó con el compromiso de quienes sumaron su aporte a lo largo de la temporada. Juan Mónaco, Carlos Berlocq y Renzo Olivo dejaron su huella en las series previas, consolidando un grupo sin fisuras bajo la conducción serena y estratégica de Orsanic.



Con Diego Maradona alentando desde la tribuna como símbolo de la pasión nacional, aquel 3-2 sobre Croacia no sólo saldó una deuda histórica en los 116 años de vida del certamen. Una década después, la conquista en Zagreb permanece como un firme ejemplo de que, cuando el talento individual se pone al servicio de un equipo unido, hasta los sueños más esquivos se vuelven realidad.

Carta abierta



La Asociación Argentina de Tenis (AAT) recordó este viernes 27 de noviembre, los 10 años de la consagración en la Copa Davis con un carta donde agradece a los campeones y reivindica el espíritu de unión de un equipo que logró lo inédito.



“¡La ganaste, Fede!” “¡La ganamos, Martín!”, gritó Bonadeo eufórico cuando la pelota de Karlovic se fue larga y después de tantas derrotas la Davis se venía para la Argentina. Cincinnati, Moscú, Mar del Plata y Sevilla formaban una lista a la que no queríamos sumar ninguna ciudad más. Y en aquella quinta final, finalmente campeones.



Dicen que el tenis es un deporte solitario, el más solitario que existe. No ese día, no en el Arena Zagreb. Ese día los nuestros no estaban solos. Ese día estábamos todos. Estaba el equipo técnico. Estaba la hinchada. Pero también estaban Renzo, y Charly, y Pico, que ayudaron a que llegáramos hasta ahí. Y estaban todos los que alguna vez se pusieron la celeste y blanca. Y también todos los que alguna vez agarramos una raqueta de tenis. Desde el club, desde el bar, desde el living de casa con la tele demasiado fuerte, estuvimos ahí.



Diez años después, todavía no encontramos una palabra mejor que esta: GRACIAS. Por Gdansk, por Pésaro, por Glasgow, por Zagreb. Y por levantar esa copa que, diez años después, se siente de todo el tenis argentino”.

Gentileza ATP Tour y AAT.





