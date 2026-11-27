Paraná, la capital entrerriana, recibirá este fin de semana al tradicional Seven de la República. Será la 42º edición para los seleccionados masculinos y la 10º para los equipos femeninos de las diferentes uniones del país.



El evento de rugby reducido (7 jugadores) se desarrollará en la sede El Plumazo del Club Atlético Estudiantes (CAE) y la sede La Tortuguita del Paraná Rowing Club con la participación de aproximadamente 700 deportistas de 24 uniones de todo el país.



El equipo masculino de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) es el actual campeón. El año pasado le ganó la final a Entre Ríos y en el 2027 apunta a ser nuevamente protagonista.



El defensor del título integrará la zona 1 junto a Tucumán, Salta y Paraguay.



“La expectativa siempre son las instancias finales. Encaramos este torneo hace tres años y este equipo siempre apunta a eso”, afirmó Maximiliano Freschi, entrenador de Nordeste.



El debut de Nordeste será este sábado a las 11.40 cuando enfrente a Paraguay en el club Estudiantes. En el mismo escenario, pero a las 17.40 se medirá frente a Salta y cerrará la etapa clasificatoria desde las 20 cuando enfrente a Tucumán.



El plantel que representará a la Urne está integrado por: Ignacio Meabe (Taraguy), Mateo Fiat (San Patricio), Gino Demichelli (San Patricio), Elías Álvarez (San Patricio), Gerónimo Albornoz (Taraguy), Santiago Meabe (Taraguy), Martín Solari (Taraguy), Francisco Galassi (Sixty), Julián Vilotta (Aranduroga), Guillermo Troiano (CURNE), Sebastián Gómez Moreno (Taraguy) y Alejandro Gallardo (Taraguy).



Por su parte, el seleccionado femenino de la Unión del Nordeste, conducido por Facundo Segovia, afrontará un nuevo desafío en la competencia, con la particularidad de la ausencia de las “Yaguaretés” en todos los seleccionados participantes.



Con un renovado plantel, Nordeste intentará repetir el cuarto lugar que ocupó en el 2026 e irán en busca de una buena actuación desde el sábado, integrando un grupo donde debutará ante las locales desde las 10 en cancha 2 (Estudiantes), seguirá su camino desde las 16 ante Cuyo en el mismo escenario, y cerrará la primera fase ante Buenos Aires, defensor del título, desde las 18:20 en cancha 1 del CAE.



“Confiamos en mejorar aspectos del juego para lograr ser un equipo sólido”, destacó Segovia a la hora de hablar de un plantel que llega con muchas ganas a pesar de las marcadas distancias para competir durante la temporada.



Las elegidas para defender a la Urne en la 10° edición son: Erika Espíndola (Águilas), Antonella Ibañez (Regatas), Mikaela Mesa (Regatas), Sabrina Osuna (Regatas), Melisa Rodich (Águilas), Soledad Maidana (Regatas), Patricia Ojeda (Águilas), Juana Siacia (Regatas), María Ramírez (Águilas), Melisa Ojeda (Regatas), Zaira González (Águilas) y Estefanía Álvarez (Águilas).