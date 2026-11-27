La Liga Provincial de básquetbol 2026 se definirá este fin de semana en Curuzú Cuatiá. El local San Martín y San Lorenzo de Monte Caseros buscarán coronar una gran temporada.



La serie final favorece a San Lorenzo que, el pasado fin de semana, se impuso como local 78 a 61.



El segundo punto de la definición se programó para este sábado a partir de las 21.30 en el Gigante del Sur. En el caso de ser necesario un tercer cotejo, está programado en la misma sede, el domingo 29 desde las 20.



El defensor del título, San Lorenzo, se hizo fuerte como local y logró un claro triunfo el pasado fin de semana. Por lo tanto tendrá dos oportunidades para lograr el bicampeonato.



San Martín tiene la obligación de ganar este sábado para forzar al tercer encuentro. En la primera final, el conjunto curuzucuateño bajó su rendimiento en el tercer cuarto y ya no pudo reaccionar.



Juan Frigerio, el base que llegó desde Mitre de Posadas para reforzar a San Lorenzo, fue el jugador determinante de la primer final. Con 26 puntos se volvió incontrolable para la defensa rival. En tanto que Maximiliano Bottaro aportó 12 puntos y la misma cantidad de rebotes.



“El partido fue muy áspero, pero nos hicimos fuertes en la defensa para llevarnos el triunfo”, sostuvo Bottaro.



San Martín tuvo como principal goleador a Santiago Gattari con 22 unidades.



“Nos quedamos sin piernas y empezamos a tomar malas decisiones en el segundo tiempo”, explicó Gattari que también adelantó: “Tenemos que jugar un poquito más sueltos en ataque, pasarnos más la pelota”.



