El próximo jueves 10 de diciembre será la fecha en la que el Club de Regatas Corrientes celebrará la XXXVI edición de los Premios Regatas, uno de sus eventos institucionales y deportivos más importantes de cada temporada.
La tradicional cita anual que distingue a los deportistas más destacados del año de las diferentes disciplinas que posee la institución del parque Mitre se desarrollará desde las 21 horas en el Playón Deportivo del club.
En ese sentido, la Dirección de Deportes, de acuerdo a las designaciones de los profesores de las distintas disciplinas recreativas y deportivas que se practican, dio a conocer la lista de los deportistas distinguidos.
Recordemos que los “distinguidos” son aquellos que practican disciplinas que no son competitivas y deportes a nivel escuela. Cada uno de ellos recibirá un diploma por su buen desempeño, su compromiso, su relación con compañeros y profesores, entre otras cuestiones que son tenidas en cuenta.
Además, como gran novedad para esta nueva edición de los Premios Regatas, el club también reconocerá a los mejores equipos de deportes en conjunto en relación al año que han tenido. Ahí se tendrán en cuenta las diferentes categorías de los deportes como básquet, cesto y vóley.
Los distinguidos
Aerostep y Localizada: Patricia Miriam Brizuela Grossi, Claudia Itatí Lencina, Mónica Andrea Alderete, Ninfa Franco y Miriam del Carmen Elías.
Aerosalsa y Localizada: María Elina Contardi, María Margarita Mac Lean, María Antonia Clemente, Alicia Pérez y Betiana María Fernández.
Aquagym: Rubén Darío Rosales, Dolores Máxima Espinosa, Mónica Graciela Calvano, Nélida Inés Núñez y María Nélida Grillo.
Básquetbol (Mini – Premini y U13): Zoe Denise Monzón, Noah Fabián Canga, Bautista Constantino Córdova, Fantino Ariel Corradini Mosna y Gianna Alahí Suárez.
Cestoball (Sub10 – Sub12): Mía Charlotte Quintana, Alma Catalina Villanueva, Juana Arzani, Ángeles Lezcano Ramírez y Maite Jazmín Dubrez.
Gimnasia: Graciela Margarita Wucherer, María Mabel Pierlorenzi, Rita Graciela Gauna, Luciana Vanesa Gilardi y María Victoria Tost Ortellado.
Judo (Promocionales – Escuelita): Máximo Joaquín Núñez López, Martina Rodríguez, Santiago Valentino Paparo Salles, Santiago Sebastián Cibils y Dante Wandelow.
Karate (Infantiles): Valentina Giulianna Capellino, Mora Pilar Fiorini, Evangelina Levatti, Felipe Martín Vigier y Francisco Antonio Vázquez.
Musculación: Vanina Denisse Ortellado, María Luciana Vallejos, Noelia Liliana Quintana, Agustina Belén Petrini y Sasha Katherine Saade.
Natación (Promocionales): Lautaro Nehuén Aguirre, Pablo Tomás Francisco Osler, María Belén Seoane, Martina Catalina Alonso Quiroz y Jerónimo Comaniski.
Remo (Promocionales): Bautista Matías Ruidíaz, Augusto Villegas, Federico Nicolás Méndez Zárate, Francisco Salvador Ledesma de los Reyes y Juan Pablo Bonastre.
Gimnasia Funcional: Verónica Natalia Ramírez, Graciela Beatriz Ibarra, Jorge Omar Sánchez, Matilde Beatriz Muñoz y Valentín Valsangiacomo.
Ritmos Latinos y Danzas Brasileras: María de los Ángeles Andreau, Mirian Beatriz Alarcón, Emelina Alicia Da Forno, Violeta Inés Frattini y Claudia Patricia Navarro Ávalos.
Taekwon-do (Infantiles): Malek Abad Furniers, Lautaro Germán Braillard Poccard, Aurora María Achitte Ibáñez, Julia Adriana Achitte Ibáñez y Martín Daniel Soto Demonte Romero.
Tenis de Mesa (Escuela): Mariano Agustín Solís Rodríguez, Mateo Valentino García, Bautista Flores, Jorge Javier Aguirre y Lautaro Dahlquist.
Gimnasia de Trampolín (Escuela): Paz Marottoli Delgado, Delfina Brambilla, Juliana Pittau, Camila Guadalupe Maidana y María Pía Medina Merlo.
Boxeo: Estefanía Mayra Ferreyra, Azul Morena Solís Chequín, María Estela Astorga, Daniel Domingo Ramírez y Olga Carolina Gómez.
Vela Ligera - Optimist (Escuela): Sofía López Barrios, Estefanía Inés Echazarreta, Francisco Bernal, Vicente Urbisaglia y Charo Kaenel.
Vital Gym: Silvia Matilde Mazza, Elisa Graciela Aguirre, Yolanda Virginia Peris, Mirtha Elena Amarilla y Ramón José Urquidiz.
Vóleibol (Mini - Sub14 – Sub16): Luciano Rzepeki, Juan Pablo Nicolás Sosa, Pamela Valentina Espinoza, Rosario Espinoza y María del Pilar Lozano Guidobono.
Newcom: Emilia Josefa Aliaga, María Mabel Pierlorenzi, Alejandra Isabel Pucciariello, Juan José Cabral y Teresita Silvia López.
Yoga (Postural): Rosa Margarita Roth, María Mercedes Artigue, Elba González Gómez, María Victoria Méndez y Silvia Gabriela Kalbermatter.
Yoga (Hatha): Oscar Gustavo Báez, Edgardo Alarcón, María del Carmen Queirel, Ana María Ortellado y Marta Adela Martínez.