Los jugadores del club San Martín que participan en la elite del básquetbol argentino hicieron un alto en su preparación y participaron de un entrenamiento especial junto a las categorías Premini y Mini, en una tarde de juegos, diversión y encuentro dentro del club.



Salvador Giletto, Gastón García, Lautaro Berra, Sebastián Lugo y Luke Anderson participaron de una experiencia diferente dentro de la entidad ubicada en el barrio La Cruz de la capital provincial.



La actividad estuvo marcada por distintas propuestas recreativas y ejercicios con pelota, donde los más pequeños pudieron compartir cancha con los jugadores del equipo profesional, disfrutando y aprendiendo a través del juego.



Luego del entrenamiento, los chicos y los jugadores compartieron una merienda, poniendo el broche de oro a una tarde que permitió acercar a los más pequeños a quienes hoy representan al club en la máxima competencia nacional.

Estos espacios de encuentro forman parte del crecimiento de la familia rojinegra, promoviendo el sentido de pertenencia y la pasión por el básquet desde las primeras etapas de formación.



La Liga Nacional 2026/27 entró en una breve pausa por la participación de la Selección Argentina en el Clasificatorio al Mundial Qatar 2027. San Martín retomará la competencia el lunes 7 de diciembre cuando reciba a Atenas de Córdoba.



El plantel de San Martín jugó por última vez, el pasado 15 de noviembre oportunidad en que venció a Quimsa de Santiago del Estero y sumar su tercera victoria consecutiva en la temporada.



Para el juego contra el equipo cordobés, se espera que el base Gastón García ya esté a disposición del DT Diego Vadell después de recuperarse de una lesión (edema óseo en la rodilla derecha) que le impidió jugar los últimos siete encuentros.



Luego de la visita de Atenas, San Martín recibirá a Independiente de Oliva el miércoles 16 de diciembre, a La Unión de Formosa el martes 22 y cerrará el año el martes 29 cuando reciba a Regatas en la primera edición del clásico correntino en la Liga 26/27.