La pausa impuesta en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) por el clasificatorio al Mundial Qatar 2027, llegó en un momento justo para Regatas Corrientes que hoy está en zona de Permanencia con 2 triunfos y 6 derrotas.



La próxima presentación recién será el miércoles 9 de diciembre cuando recibirá a Atenas de Córdoba.



El entrenador del elenco correntino, Martín Villagrán , analizó el presente del equipo, destacó la labor defensiva pero resaltó los malos cierres en muchas de las presentaciones.



“Estamos trabajando mucho, enfocados en tratar de cerrar mejor los juegos. De los 6 partidos que perdimos, cinco claramente lo podíamos haber ganado”, manifestó Villagrán que está cumpliendo su primera temporada en el Fantasma.



“Ahí tenemos un debe como equipo. Los equipos no nos pasan por arriba, al contrario, muchas veces dominamos los juegos pero no podemos cerrarlos y por eso debemos hacer foco en eso”, remarcó en un alto durante las prácticas que realiza el plantel en cancha de Alvear.



“El equipo tiene momentos muy buenos de juego pero debemos coronarlos con una victoria que va influir en el factor anímico. Eso buscaremos frente a Atenas”, manifestó.



Como punto positivo, destacó la defensa que tiene el equipo.



“Estamos enfocados en mantener el buen trabajo defensivo que estamos haciendo, porque a la mayoría de los equipos, salvo Boca, le bajamos el promedio de puntos a todo”, remarcó.



Además, también habló de la baja efectividad en los tiros de larga distancia. “Estamos trabajando en el tema de los lanzamientos, porque el rival, al ver que algunos jugadores están con bajos porcentajes, se cierran en la pintura, nos dan el tiro de tres y nos están complicando. Cuando podamos mejorar la efectividad, como sucedió con Racing de Chivilcoy, van a llegar más triunfos”, dijo.



En la última presentación, partido frente a Quimsa, Villagrán destacó la personalidad del equipo pero repitió el déficit del final.



“Frente a Quimsa, dimos una muestra de carácter y por eso duele muchísimo perder así. A falta de 2 minutos estábamos 6 puntos arriba y tuvimos tres pérdidas que nos hizo pagar muy caro”, se lamentó.



El plantel de Regatas Corrientes trabaja con la baja del interno venezolano Elián Centeno que está participando con el seleccionado de su país del preclasificatorio a la AmeriCup 2029.



Venezuela venció a Ecuador y Barbados y se metió en el Clasificatorio para la AmeriCup 2029.a