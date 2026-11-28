El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Qualy 2 del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y largará decimocuarto en la carrera de este domingo.



Colapinto no logró completar la clasificación tras quedar fuera de los primeros diez puestos en la Q2 y perderse la última prueba de clasificación ya que registró un tiempo de 1:23.659 y quedar en el puesto 14.



Su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, también quedó afuera en la Q2 y largará decimosegundo este domingo, tras registrar un tiempo de 1:23.568.



El argentino, que había sido 16° en la última práctica libre, volvió a quedar en ese puesto en la Q1 y se metió en la segunda tanda con el último lugar disponible. En la Q2 llegó a estar último entre los 16 pilotos que seguían en pista y terminó 14°. Su compañero Pierre Gasly también quedó afuera en ese tramo, en el que Liam Lawson se quedó con el último boleto a la Q3 por apenas 15 milésimas sobre Oliver Bearman.



El líder de la clasificación fue el británico George Russell (Mercedes). En la Q3, Russell se quedó con la pole position tras alcanzar un tiempo récord de 1.21.695 y superar por apenas +0.128 a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli. Norris completó los tres primeros en Lusail, donde la carrera se disputará este domingo desde las 13.





