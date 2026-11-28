La Región Litoral Norte tendrá este domingo un ganador. Huracán de Goya recibirá a Municipal de Laishí con la obligación de remontar 3 goles para avanzar a la Etapa Final del Torneo Regional Federal Amateur.



El encuentro decisivo se disputará desde las 17 en el estadio Ramón Cacique Oviedo y contará con el arbitraje de Franco Rioja.



En el encuentro de ida, disputado el pasado fin de semana en Herradura, Formosa, Huracán fue sorprendido y perdió 4 a 1, resultado que lo dejó mal parado de cara a la revancha.



El conjunto celeste necesita ganar por más de tres goles para avanzar a la Etapa Final donde se definirá un ascenso al torneo Federal A.



Si el triunfo llega por una diferencia de 3 goles, habrá tiros desde el punto del penal para definir al campeón de la Región Litoral Norte 2026.



Además del resultado negativo en Formosa, Huracán sufrió la expulsión de su goleador Cristian Zone. La misma suerte corrió Lisando Nilba.



Municipal también tuvo dos jugadores expulsados: Franco Echeverría y Federico Ocampo.



Todos los jugadores recibieron dos fechas de suspensión por lo tanto no podrán estar este domingo en Goya y tampoco podrán estar en la Etapa Final que es un partido en cancha neutral.



“Fue una tarde para el olvido”, sentenció Maximiliano Ruiz Díaz, entrenador de Huracán de Goya.



“Tenemos confianza de que se puede dar vuelta la serie”, sentenció el DT en declaraciones a El Deportivo de FM La Red Corrientes.



“No tenemos tiempo de especular. Debemos salir a buscar los goles y mantener la concentración para defender”, explicó.



Frente a la baja de Zone, Ruiz Díaz no confirmó su reemplazante pero aseguró que “tenemos variantes y volantes con llegada al gol para cubrir esa posición”.



Las entradas anticipadas se venden a $10.000, mientras que los socios con la cuota al día pueden adquirirlas a $5.000. En la puerta del estadio, la entrada general tendrá un valor de $12.000. La venta anticipada se extenderá hasta el domingo a las