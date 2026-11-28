Palmeiras venció por 1-0 a Estudiantes de La Plata en el estadio Centenario de Uruguay y conquistó por cuarta vez en su historia el trofeo continental. Ramón Sosa convirtió el gol del triunfo en el inicio del complemento. El Pincha empujó en los últimos minutos, pero no logró romper la resistencia del arquero Carlos Miguel.

El correntino José Manuel López logró el máximo título continental y se convirtió en le cuarto correntino en coronarse en la Copa Libertadores de América.

La producción del Flaco estuvo en similitud a la de su equipo. No tuvo situaciones para convertir y estuvo más en la lucha por defender que pensando en el ataque. Fue amonestado en el primer tiempo y en el segundo fue reemplazado.

El delantero de 25 años oriundo de la ciudad correntina de San Lorenzo disputó su segunda final consecutiva y en Montevideo logró el título.

De esta manera López inscribió su nombre entre los correntinos que lograron consagrarse en la Copa Libertadores junto a Jaime Martinoli (Racing), Juan Andrés Gómez (River) y José Devecchi (San Lorenzo).

Martinoli fue un delantero nacido en Esquina que formó parte de la histórica “Academia” dirigida por Juan José Pizzuti. En 1967 logró la Copa Libertadores cuando Racing superó a Nacional de Montevideo. Jugó el primer partido y una lesión lo marginó de la revancha y el tercer cotejo.

En 1996, el defensor curuzucuateño Gómez logró la "gloria eterna" junto a River Plate que era conducido por Ramón Díaz. Fue su única temporada en el Millonario y disputó los 14 partidos del torneo, aunque alternando la titularidad. En las finales contra América de Cali ingresó desde el banco de suplentes.

El tercer correntino campeón de Libertadores tiene una historia particular. En el 2014, Devecchi integró como juvenil el plantel de San Lorenzo. No jugó ningún partido. Al ser el tercer arquero, ni siquiera estuvo en el banco de suplentes, pero recibió su medalla de campeón al estar en la lista oficial de jugadores del elenco argentino.