Una gran producción tuvieron los seleccionados de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) en el inicio del 42ª edición del Seven de la República y 10º Seven Femenino que se está disputando en Paraná, Entre Ríos.



Tanto los varones como las mujeres avanzaron a las semifinales de la Copa de Oro que se disputarán este domingo.



El seleccionado masculino de la Urne, actual campeón, se quedó este sábado con la zona 1 al ganar sus tres partidos.



En el debut, los dirigidos por Maximiliano Freschi superaron a Paraguay por un ajustado 17 a 15. En la segunda presentación, reaccionaron después de un primer tiempo desfavorable (0-7) y le ganaron a Salta 10 a 7. Mientras que en el cierre de la etapa clasificatoria, vencieron a Tucumán 26 a 7.



En la semifinal de la Copa de Oro, Nordeste se medirá este domingo desde las 16.40 con Buenos Aires, que se quedó con la zona 4. La otra semifinal será protagonizada por Entre Ríos y Córdoba, ganadores de los grupos 2 y 3, respectivamente.

En el certamen femenino, la fase clasificatoria contó solamente con dos grupos. Nordeste quedó segundo en el 1 y avanzó a las semifinales.



El debut de la Urne fue con un claro triunfo sobre las locales de Entre Ríos 34 a 0. En la segunda presentación llegó la victoria contra Cuyo 29 a 7 y después se dio la caída frente a Buenos Aires 12 a 10.



Este domingo, a partir de las 9.20, Nordeste se medirá con Córdoba, vencedor de la zona 2. La otra semifinal será entre Buenos Aires y Tucumán.