Independiente visitará este sábado a Vélez, por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido que definirá al primer clasificado a las semifinales.



El encuentro, está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio José Amalfitani y el árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Salomé Di Iorio.



Vélez fue uno de los mejores equipos en la primera fase, ya que sumó 28 puntos para finalizar tercero en la Zona A con 28 puntos. En lo que respecta a la tabla anual, el "Fortín" finalizó sexto, por lo que está prácticamente obligado a consagrarse campeón para clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.



En los octavos de final, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto sufrieron y mucho para eliminar a Belgrano de Córdoba en los penales.



Independiente, por su parte, se clasificó de manera milagrosa a los playoffs gracias a un triunfo agónico contra Deportivo Riestra.



Ya en los octavos de final, el "Rojo", que busca cortar con la sequía de 24 años sin títulos locales, dio el golpe en La Paternal y derrotó 2-1 a Argentinos Juniors, que fue uno de los equipos más regulares de la temporada.

Duelo en Córdoba



River tendrá una durísima prueba este sábado, cuando visite a Instituto de Córdoba en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.



El encuentro, que está programado para las 22, se llevará a cabo en el Estadio Monumental Presidente Perón y el árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.



River se clasificó a los cuartos de final luego de atravesar un muy duro semestre, que comenzó con las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana, que derivaron en la salida del director técnico Eduardo Coudet.



Ya con Leonardo Ponzio como DT interino, el "Millonario" consiguió una buena regularidad para finalizar cuarto en la Zona B con 26 puntos, mientras que en los octavos de final venció 3-1 a Lanús.



Pese a la buena remontada de los últimos meses, a River no le alcanzó para clasificar a la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual, por lo que está obligado a consagrarse campeón en el Torneo Clausura para volver a disputar el torneo de clubes más importante del continente.



Instituto, por su parte, fue uno de los mejores equipos de la primera fase, en la que finalizó como líder de la Zona A con la considerable suma de 34 puntos.



En los octavos de final, los dirigidos por Diego Flores se sacaron de encima a un duro rival como lo es Huracán gracias al triunfo por 2-1.



El ganador de este duelo, se medirá en semifinales al vencedor del partido Vélez - Independiente.