El piloto argentino Franco Colapinto concluyó el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 en la decimotercera posición y quedó fuera de la zona de puntos, pese a consolidarse como la principal referencia de Alpine y vencer en pista a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

El piloto argentino, oriundo de Pilar, ejecutó una sólida actuación estratégica y de ritmo, pero el cumplimiento de las dos detenciones obligatorias y una parada defectuosa en los boxes de Enstone condicionaron su resultado final.

Colapinto inició la competencia desde el decimocuarto cajón de la grilla y en los primeros metros avanzó dos colocaciones tras aprovechar un despiste del debutante Arvid Lindblad, quien perdió el control en un duelo con su compañero de Racing Bulls, Liam Lawson y ya en la segunda vuelta, el corredor argentino superó a Gasly para ubicarse en el duodécimo puesto.

Con el transcurso de las 57 vueltas pactadas y las primeras detenciones de los rivales, Colapinto escaló hasta la sexta posición mientras estiraba la vida útil de sus gomas.

Luego de ser superado por Lewis Hamilton, el argentino ingresó a los pits en el giro 27 desde el séptimo lugar y una demora en el trabajo de los mecánicos de Alpine lo relegó a la decimocuarta plaza, inmediatamente detrás de Gasly, con otro juego de neumáticos duros. No obstante, el pilarense recuperó de inmediato la posición sobre el piloto francés.

En el tramo final de la prueba, Colapinto volvió a ascender hasta la séptima ubicación antes de cumplir con su segunda parada reglamentaria en la vuelta 48, cuando marchaba noveno.

El argentino retornó a la pista en el decimotercer lugar, nuevamente por delante de Gasly, posición que mantuvo hasta la bandera a cuadros.

Con este resultado, el corredor nacional dejó escapar unidades valiosas para el campeonato, en una jornada marcada también por el abandono de Lindblad y el decimoctavo puesto de Pérez, quien finalizó delante de su compañero Valtteri Bottas.

En la lucha por la punta, Andrea Kimi Antonelli obtuvo el triunfo para Mercedes con más de 30 segundos de ventaja sobre George Russell, quien sufrió daños y una detención de diez segundos en la vuelta 35 para retirar restos de poliestireno de su monoplaza.

A pesar de que el joven italiano ofreció por radio cederle el primer lugar al británico en las vueltas finales, la escudería alemana rechazó la propuesta y selló el 1-2.

Oscar Piastri completó el podio en el tercer escalón, seguido por Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Isack Hadjar, Liam Lawson y Gabriel Bortoleto en los diez primeros puestos.