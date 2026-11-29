El Torneo Nacional Clausura 2026 de Taekwondo se concretó en la ciudad de San Salvador de Jujuy y el correntino Ignacio Espínola Serial logró un nuevo título argentino.

Espínola se coronó en la categoría hasta 63 kg. para cerrar un gran año que incluyó la reciente consagración en el Pan Am Series Patu 12 que se disputó en el Cenard y la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

El Crismanich Team tuvo un gran desempeño en el estadio de la Federación de Básquet de San Salvador de Jujuy. Cerró el año de la mejor manera en el Nacional, con una cosecha espectacular de 4 medallas de oro y 1 de bronce que reflejan el trabajo, la entrega y el compromiso de todo el equipo.

​Los cuatro representantes en adultos se subieron a lo más alto del podio y coronaron un año extraordinario ocupando el primer puesto del Ranking Nacional:

​Ignacio Espínola (63 kg)

​José Acuña (68 kg)

​Victoria Rivas (73 kg)

​Mateo Di Leo (87 kg)

Con este rendimiento, ya ponen la mira y comienzan a prepararse de lleno para la clasificación a los Juegos Panamericanos 2027.

​En tanto que Mauricio Sena Korol se quedó con la medalla de bronce compitiendo en una categoría de peso superior (Rojos Cadetes) ante la falta de rivales en la suya. En su debut nacional, dejó en claro su gran nivel y proyección.

​Todo el equipo contó con el acompañamiento y la conducción de Sebastián Crismanich como coach durante el torneo.