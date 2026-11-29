La definición del segundo finalista en el Torneo Oficial de básquetbol tendrá un tercer capítulo. Córdoba venció como visitante a Colón 68 a 65 y empató la serie semifinal en 1.

En el estadio Mario Castellano, Córdoba se tomó revancha de la caída sufrida en su estadio y forzó a un tercer encuentro para determinar el rival de Regatas en la disputa de la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.

El segundo punto semifinal fue muy equilibrado y recién tuvo su definición en los segundos finales cuando Daniel Gauna convirtió un doble que le dio el triunfo a Córdoba pese a que Colón tuvo el último ataque.

El primer cuarto favoreció a Colón 22 a 19, el segundo fue para Córdoba 17 a 11, el tercero quedó en poder del local 14 a 12 y el último fue para el rojo 20 a 19.

Daniel Gauna con 23 puntos y Tobías Zambón con 14 fueron los principales goleadores en Córdoba, mientras que en Colón se destacaron Juan Gauna con 19 y Juan Cruz Ferreyra con 15.

El tercer y decisivo punto de la semifinal se jugaría este jueves (se oficializará este lunes en la reunión de la Asociación de Básquetbol de Corrientes) en cancha de Córdoba.