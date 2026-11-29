La segunda jornada del Seven de la República que se disputó en Paraná fue sin triunfos para los representantes de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) y finalizaron en el cuarto lugar del tradicional certamen de rugby reducido.

El equipo masculino, que defendía el título, comenzó el domingo con una caída frente a Buenos Aires por 40 a 7 en una de las semifinales. En el juego por el tercer puesto, la Urne perdió frente a Entre Ríos 14 a 12 en un juego que se definió en la última acción del partido con un try convertido para el local.

En la rama femenina, Nordeste perdió la semifinal contra Córdoba 24 a 5 y en la lucha por acceder al tercer lugar, la derrota fue frente a Buenos Aires 19 a 0.

El Seven de la República vivió su edición 42 entre los seleccionados masculinos y la 10 entre los equipos femeninos. El certamen se desarrolló en las sedes de El Plumazo y La Tortuguita en la capital entrerrian.