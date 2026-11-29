La selección argentina de básquet recibirá a Canadá este domingo 29 de noviembre, a las 18.10, en el Espacio DAM de Zárate, Buenos Aires, en la búsqueda de un triunfo que la clasifique anticipadamente al Mundial de Qatar 2027.



El partido se podrá ver por TyC Sports, DSports y Courtside 1891. Si gana, Argentina se clasificará al Mundial y volverá a la Copa del Mundo tras su ausencia en la edición de 2023.



El equipo de Pablo Prigioni llega con siete triunfos y dos derrotas, el mismo récord que Uruguay, que tiene ventaja por los duelos directos.



El conjunto albiceleste viene de vencer con amplitud, en también en Zárate, a Bahamas 102 a 65.



“Estamos involucrados con el grupo en conseguir este objetivo que es ir al Mundial todos juntos. Lo venimos hablando incluso desde antes de la Americup”, dijo “Estamos involucrados con el grupo en conseguir este objetivo que es ir al Mundial todos juntos. Lo venimos hablando incluso desde antes de la Americup”, dijo Pablo Prigioni, DT de Argentina.



Canadá lidera el Grupo E con marca de 8-1 y viene de perder 84-78 ante los uruguayos. En el primer cruce entre argentinos y canadienses, el 31 de agosto, Canadá ganó 97-92.



Con una victoria, la selección asegurará su lugar entre los tres primeros del Grupo E y sacará el pasaje a Qatar. Si pierde, todavía puede clasificarse este domingo, siempre que Panamá le gane a Bahamas. Si también ganan los bahameños, la definición quedará para febrero, cuando Argentina visite a Puerto Rico y a Bahamas.



“Queremos ganar cada partido que nos queda y seguir creciendo. El jueves dimos una muestra de carácter, incluso con muchas bajas con respecto a las ventanas anteriores. Estamos contentos por la performance, pero nos quedan tres partidos más y tenemos que jugarlo con la misma concentración de hoy”, señaló el entrenador argentino.