En Rosario y en La Boca se definirán este domingo los dos semifinalistas restantes del Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.



Rosario Central recibirá a Barracas Central desde las 17 con el arbitraje de Pablo Dóvalo, quien estará secundado desde el VAR por Silvio Trucco.



Rosario Central, que cuenta con una leyenda del fútbol argentino como Ángel Di María entre sus principales figuras, fue uno de los mejores equipos del año en el fútbol argentino e incluso estuvo a segundos de consagrarse como Campeón de Liga, aunque finalmente Boca se quedó con aquel título por el agónico gol del ecuatoriano Enner Valencia a Defensa y Justicia.



En los octavos de final, el equipo rosarino eliminó a Gimnasia de Mendoza gracias al sólido triunfo por 3-1.



Barracas Central, por su parte, finalizó quinto en la Zona B con 26 puntos y en los octavos de final dio la sorpresa al derrotar 1-0 como visitante a Defensa y Justicia, que había sido uno de los mejores equipos de la primera fase.



En tanto que Boca recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 20:30 con arbitraje de Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.



El Xeneize, que es dirigido por Rodolfo Arruabarrena, finalizó segundo en la Zona A con 33 puntos, mientras que en los octavos de final no tuvo mayores complicaciones para vencer 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza.



La preocupación en Boca pasa por el desgaste físico de su plantel y el entrenador deberá decidir si le da descanso a algunos de sus jugadores.



Milton Delgado, quien pidió el cambio frente a Independiente Rivadavia, no jugará este domingo, la decisión fue resguardarlo para la final de la Copa Argentina con Platense, del próximo miércoles.



Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte, fue uno de los equipos más regulares del año y prueba de ello es que finalizó quinto en la tabla anual con 57 puntos.



En lo que respecta al Torneo Clausura, el "Lobo" quedó tercero en la Zona B con 31 unidades y en los octavos de final necesitó del tiempo extra para vencer 4-2 a Newell´s.



Los ganadores de los partidos de este domingo, se encontrarán en una de las semifinales del Clausura.