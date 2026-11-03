El mensaje de Lionel Messi por la muerte del futbolista español que recibió un rodillazo en el pecho

Lionel Messi se sumó a los mensajes por la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista de 30 años que falleció tras chocar con el arquero rival durante un partido entre Tenerife y RC Andorra, por la segunda división de España. “No hay palabras”, escribió el astro argentino.

El ex capitán de la Selección argentina publicó sus condolencias en Instagram y acompañó el dolor por la tragedia del futbolista español: “No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”.

También se expresó Nico Paz, futbolista de la Selección argentina surgido de las divisiones inferiores del Tenerife. “No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz”, publicó.

Cómo fue el choque que terminó con la vida de Jesús de Miguel

El episodio ocurrió cuando De Miguel disputó una pelota aérea y fue chocado violentamente por Jesús Owono. El arquero del Andorra, que había salido hasta la mitad de la cancha para interceptar la pelota, impactó al delantero con un rodillazo en el pecho.

De Miguel quedó desplomado sobre el campo de juego y los futbolistas de ambos equipos, al notar la gravedad del choque, pidieron la asistencia médica de emergencia. El arquero fue expulsado y el partido suspendido.

Fue así que se logró estabilizarlo antes del traslado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. De Miguel quedó internado en terapia intensiva y sufrió un paro cardíaco, del que pudo ser reanimado.

Messi en redes sociales: No hay palabras