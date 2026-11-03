Selección Argentina: Scaloni dio la lista de convocados para los primeros partidos sin Messi

Lionel Scaloni dio a conocer este martes la lista oficial de la Selección Argentina que disputará los amistosos de la doble fecha FIFA de noviembre. La primera convocatoria sin Lionel Messi no presenta grandes cambios, aunque presenta el regreso de dos futbolistas, entre ellos un histórico de Qatar que quedó afuera de los últimos partidos.

La novedad de Scaloni gira alrededor de la citación del defensor del Chelsea, Aaron Anselmino. Por otro lado, Gonzalo Montiel y Mariano Troilo vuelven a la consideración. Son 28 jugadores citados para medirse con Uruguay (La Bombonera) y Costa Rica (Mario Alberto Kempes).

Los 28 convocados