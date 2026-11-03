Boca, Central y Argentinos definen la tabla anual: qué necesita cada uno para ser campeón

La tabla anual de la Liga Profesional se definirá este sábado con Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central como únicos aspirantes al título. Los tres jugarán en simultáneo, desde las 17.30, por la última fecha del Torneo Clausura.
Boca llega como líder con 60 puntos y una diferencia de gol de +22, luego de vencer a River en el Superclásico. Argentinos Juniors también suma 60 unidades, pero tiene un diferencial de +12, mientras que Rosario Central acumula 59 puntos y +16.
Si dos equipos terminan igualados en puntos, el reglamento establece que la diferencia de gol definirá al campeón. En ese campo, el Xeneize tiene una ventaja de diez goles sobre Argentinos y seis respecto del Canalla.
Qué necesita cada equipo
Boca depende de sí mismo para quedarse con el primer puesto. Será campeón si vence a Defensa y Justicia, siempre que Argentinos no consiga descontarle once goles de diferencia; también le alcanzará con empatar si sus dos perseguidores no ganan.
Si pierde, el Xeneize necesitará que Argentinos y Central también caigan.
Argentinos Juniors deberá vencer a Huracán y esperar que Boca empate o pierda. Si el Xeneize también gana, el Bicho necesitará descontarle once goles de diferencia entre ambos resultados para superarlo.
Además, podrá consagrarse si empata, Boca pierde y Rosario Central no gana.
Rosario Central, por su parte, es el que la tiene más difícil, ya que necesita ganarle a Estudiantes de Río Cuarto y esperar que Boca y Argentinos no consigan victorias.
También tiene una posibilidad si empata: deberá perder Boca por seis goles de diferencia y caer Argentinos Juniors.
Última fecha
Los tres partidos se jugarán el sábado 7 de noviembre, a las 17.30
Boca (60 puntos, +22)
- Fecha 16: Defensa y Justicia (La Bombonera)
Argentinos Juniors (60 puntos, +12)
- Fecha 16: Huracán (estadio Diego Armando Maradona)
Rosario Central (59 puntos, +16)
- Fecha 16: Estudiantes de Río Cuartos (Gigante de Arroyito)