Unión de Goya y Club Córdoba definen el título provincial de básquet femenino

El estadio de Unión de Goya será escenario del primer partido de la serie final del Provincial de Clubes Femenino. Las Rojas recibirán al Club Córdoba el próximo domingo, desde las 18, buscando dar el primer golpe en casa con entradas anticipadas ya a la venta.

Camino a la final y detalles de la serie

Los dos mejores equipos del certamen provincial se verán las caras tras superar duras instancias de semifinales.

El conjunto dirigido por Andrés Bernasconi llega entonado tras eliminar a Las Mil Viviendas por 2-1, logrando victorias clave en condición de visitante.

Por su parte, el Club Córdoba selló su pasaporte a la definición tras imponerse por un contundente 2-0 frente a Belgrano de Monte Caseros.

Tras el choque inicial en Goya, la serie se mudará a la capital provincial para disputar el segundo punto el sábado 14 y, de ser necesario, un tercer y definitivo encuentro el domingo 15 de noviembre.

Venta de entradas y expectativa local

La institución organizadora diagramó los aspectos logísticos para garantizar el acompañamiento masivo de la parcialidad local.

Ya se encuentran disponibles las entradas anticipadas en la Secretaría del club a un valor accesible de $4.000 para todos los simpatizantes.

Se aguarda un marco multitudinario en "La Catedral del Básquetbol" para respaldar al plantel local el domingo 8 de noviembre..