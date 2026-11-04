Tres atletas correntinos consiguieron las primeras medallas en los Juegos Nacionales

La delegación de Corrientes comenzó con cuatro medallas su participación en los Juegos Nacionales 2026, que se desarrollan en Mar del Plata. Los primeros resultados llegaron a través del deporte adaptado, con dos medallas de oro, una de plata y una de bronce.

Ramón Acevedo obtuvo la medalla de oro en la prueba de 200 metros, mientras que Agostina Del Valle se consagró campeona en salto en largo. Además, la atleta correntina consiguió una segunda presea al quedarse con la medalla de plata en los 200 metros.

Por su parte, Marco Abrahan Monjes Verón completó la cosecha de medallas con un bronce en la prueba de 200 metros.

La actividad continúa este miércoles, con representantes correntinos que buscarán sumar nuevas preseas en distintas disciplinas.

La provincia participa de esta edición con una delegación de 400 personas, que compite en más de 30 disciplinas convencionales y siete adaptadas.

Los Juegos Nacionales 2026 reúnen a más de 8.000 jóvenes atletas de hasta 17 años de todo el país y se extenderán hasta el sábado 7 de noviembre. El certamen es organizado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

Los representantes correntinos clasificaron luego de superar las distintas instancias de los Juegos Correntinos 2026, un programa provincial organizado por la Secretaría de Deportes junto con la Dirección General de Educación Física y los municipios.