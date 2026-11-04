Owono habló por primera vez tras la muerte de Jesús de Miguel: “Me resulta muy difícil asimilar lo que pasó”

El Fútbol Club Andorra publicó un comunicado en sus redes sociales en el que incluyó las primeras declaraciones de su arquero, Jesús Owono, tras el choque que protagonizó con Jesús de Miguel, que derivó en la trágica muerte del delantero del Tenerife: "Me resulta muy difícil asimilar lo que pasó".

Apenas se supo del inesperado desenlace de De Miguel, el arquero cerró sus cuentas en redes sociales ante el repudio masivo que se desató en todo el mundo y la incertidumbre acerca de si Owono tendría que ser juzgado en el ámbito deportivo o judicial. Por esta razón, expresó: "Sé que hay muchas cuestiones que abordar; afrontaré lo que venga con todo respeto".

"Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras". Así lo aseguró el ecuatoguineano, que se mostró conmovido ante el fallecimiento del futbolista este martes por la mañana, un hecho que conmocionó a todo el fútbol mundial.

Por último, Owono expresó en el texto cómo lo afecta la situación en la vida diaria y brindó sus condolencias a De Miguel: "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", y agregó: "Ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".

La Justicia española y los tribunales de Canarias investigan al arquero del Andorra, Jesús Owono, por un presunto homicidio imprudente leve tras el choque fatal con el delantero del Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, quien falleció este martes tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por un brutal rodillazo durante un partido de la Segunda División.

La Policía Nacional abrió diligencias de oficio, un procedimiento obligatorio ante cualquier muerte por causas no naturales, según explicó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aunque aclaró que esta medida inicial no constituye una acusación formal contra el futbolista de 25 años ni garantiza que vaya a ser procesado o condenado.

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